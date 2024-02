Gustavo Mioto revela diferença entre ele e a ex, Ana Castela: 'Sou velho'

Separado há cerca de um mês, Gustavo Mioto entrega uma grande diferente entre sua personalidade e a da ex-namorada, Ana Castela

O cantor sertanejo Gustavo Mioto se separou da cantora Ana Castela há cerca de um mês e deixou os fãs saudosos do ex-casal. Agora, em uma nova entrevista, ele contou uma diferença nas personalidades dos dois.

Ele contou que eles têm hábitos diferentes. “Como eu já sou velho… Velho assim, eu comecei cedo no mercado. Então, eu nunca fui de sair, nunca fui de dançar na balada, de ir para cima, como ela é”, disse ela ao Conceito Sertanejo.

E ele ainda completou: “Eu acho que nunca foi um problema. Para mim, faz sentido, que ela tinha essa vibe mais para cima, e eu tenho essa vibe mais calma. Assim, para mim, era um complemento, um do outro”.

O motivo da separação de Ana Castela e Gustavo Mioto

O anúncio do fim do namoro dos cantores Gustavo Mioto e Ana Castela pegou os fãs de surpresa nesta segunda-feira, 15. Os dois confirmaram a separação apenas alguns meses após reatarem o relacionamento. Com o término, os dois confirmaram o motivo da separação: eles estão em momentos diferentes de suas vidas.

Em seu post, Ana Castela deixou claro que não aconteceu traição ou qualquer problema no relacionamento deles. Ela contou que eles se separaram porque não estão no mesmo momento da vida. “Antes que saiam falando por aí, não houve pivô, traição, briga ou qualquer outra coisa de ruim, apenas não estamos no mesmo momento”, disse ela, que ainda elogiou o ex-namorado. "O Gu é um cara incrível, sempre vou ser fã e estarei daqui torcendo por ele em tudo que fizer. Isso é tudo o que vou falar sobre esse assunto, por favor, respeitem esse momento”.

Por sua vez, Mioto confirmou o motivo da separação. "Mesmos motivos, tempos e vontades diferentes, infelizmente", disse ele, que também falou sobre a ex. “Ana merece felicidade e tudo que a vida puder oferecer de bom, e eu vou torcer sempre. Não romantizem relacionamentos e nem inventem teorias doidas, tudo foi resolvido entre nós dois, numa boa, e é isso”.