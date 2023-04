Gustavo Mioto fala sobre relacionamento com Ana Castela: "vivendo juntos"

Sertanejo Gustavo Mioto falou sobre relação com Ana Castela após viajarem juntos para o Paraguai

Após viajarem juntos ao Paraguai para conhecer a família da cantora, Ana Castela e Gustavo Mioto estão cada vez mais assumindo que estão sim, juntos.

Em uma entrevista ao R7, o sertanejo falou sobre a cantora revelação: “Eu nem gosto muito da Ana. Eu acho ela super arrogante”, disse brincando. “Eu acho que é mentira dele porque ele gosta muito de mim”, disse ela gritando ao fundo. “A gente está vivendo junto, mas sem rótulos”, afirmou Gustavo.

Sobre a viagem para o exterior em que a tia de Castela tirou uma foto com o casal nos stories, Mioto declarou: “Foi uma viagem muito gostosa”.

Ele também falou um pouquinho sobre como se comporta em questão de seus relacionamentos e paixões: “Sou fã das [músicas] românticas sempre. Vão ser sempre as que eu vou me emocionar mais, cantar e escrever mais. Na vida, sou emocionado. Mas eu tento ser o último dos românticos. Não me apaixono fácil, mas quando eu começo a gostar, eu tenho a tendência a ser intenso”, confessou.

Flagrados juntos várias vezes

Além da viagem, os dois chegaram e posaram para foto juntos no aniversário da influenciadora Flavia Pavanelli. Também já teve flagras de beijo dos dois, que se conheceram em uma gravação do programa 'TVZ' do Multishow.