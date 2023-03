Família de Ana Castela entrega que relacionamento com Gustavo Mioto está sério

Gustavo Mioto teria viajado para conhecer família da cantora Ana Castela em outro país

Parece que o romance de Ana Castela e Gustavo Mioto está ficando cada vez mais sério. Os dois deram mais um passo na relação ao ir visitar a família da cantora no Paraguai.

Os dois se mantiveram discretos sobre a viagem nas redes sociais, mas foram os parentes da cantora que deixaram escapar o encontro, publicando fotos no Instagram.

A tia de Ana, Kelli Castela, publicou um story com os dois e outro familiar na área externa de uma residência, dando a entender que eles estão, sim, investidos.

Na festa de aniversário da influenciadora e lançamento de marca de Flávia Pavanelli, eles chegaram juntos e posaram para os fotógrafos, mas em suas declarações ainda não falaram em que pé estão. O último namoro sério do sertanejo foi com a influenciadora Taynara OG. Outras famosos com Karoline Lima também já mostraram interesse nele.

Castela estourou em 2020 com a música 'Pipoco' no mesmo ramo artístico de Gustavo Mioto, desde então, os dois tem sido flagrados constantemente, aumentando cada vez mais os rumores.

Veja: