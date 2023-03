É oficial? De shortinho e top, Ana Castela chega com Gustavo Mioto em festa badalada

Após boatos de romance, Ana Castela chega com Gustavo Mioto e exibe corpão com produção ousada

Cada dia mais próximos, os cantores Gustavo Mioto e Ana Castela chegaram juntinhos e em clima de intimidade em uma festa de aniversário que rolou na noite desta quarta-feira, 22, e reuniu muitos famosos em São Paulo.

Agarradinhos, os dois esbanjaram simpatia e posaram sorridentes para os fotógrafos. A musa usava um conjuntinho de shortinho e top e deixou o corpão à mostra. Ela arrematou o look com uma jaqueta de couro oversized. Já o rapaz optou por uma produção mais básica, com jeans e camiseta.

O festão foi para comemorar o aniversário da influenciadora de Flávia Pavenelli. Ao chegarem, eles não se incomodaram com a presença dos fotógrafos e posaram para fotos, alimentando os boatos de que vivem um romance.

Em janeiro, a cantora surgiu irritada nas redes sociais. É que o casal teria sido flagrado em clima de romance em uma casa de shows, em Londrina, no Paraná. A notícia ainda afirmou que os sertanejos jantaram em um restaurante local antes de irem para o evento e era Gustavo quem estava na direção do carro da cantora.

"Não estou namorando! Desmentindo fake news", disse Ana Castela em sua conta no Instagram. Na sequência, a artista compartilhou um vídeo pedindo para que os fãs não acreditem em notícias falsas.

