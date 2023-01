Casalzão? Ana Castela desmente boatos de namoro com Gustavo Mioto

Após boatos de affair, Ana Castela desmente relacionamento com Gustavo Mioto nas redes sociais

Ana Castela (19) veio a público na tarde da última quinta-feira, 26, e resolveu abrir o jogo com os seguidores para esclarecer alguns boatos sobre um suposto relacionamento envolvendo ela e Gustavo Mioto (25).

É que segundo a colunista Fábia Oliveira, do portal Em Off, o casal teria sido flagrado em clima de romance em uma casa de shows, em Londrina, no Paraná.

A notícia ainda afirmou que os sertanejos jantaram em um restaurante local antes de irem para o evento e era Gustavo quem estava na direção do carro da cantora.

"Não estou namorando! Desmentindo fake news", disse Ana Castela em sua conta no Instagram. Na sequência, a artista compartilhou um vídeo pedindo para que os fãs não acreditem em notícias falsas.

"Não estou namorando! Não se preocupem, porque quando eu namorar, eu mesma vou vir aqui contar para vocês. Vocês não podem acreditar em gente que nem me conhece! Pelo amor de Deus, é cada coisa que vejo nessa internet aqui", disse ela.

Uau!

Recentemente, Ana Castela, elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar o corpaço apenas de biquíni laranja, ao fazer um passeio de barco.

Em seu perfil no Instagram, ela exibiu a barriga negativa ao ser fotografada com o look mínimo. Ao verem o registro, os fãs elogiaram a boa forma da estrela. “Que gata”, disse um seguidor. “Muito perfeita”, declarou mais um fã. “A tua beleza é 100%”, escreveu outro.