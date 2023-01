Ana Castela exibe corpão ao surgir apenas de biquíni na web

A cantora Ana Castela, do hit 'Pipoco', ostentou sua beleza impecável ao ser fotografada apenas de biquíni em passeio de barco

A cantora Ana Castela (19), que faz sucesso com a música 'Pipoco', elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar o corpão sarado. Magérrima, a estrela surgiu apenas de biquíni laranja ao fazer um passeio de barco.

Em seu perfil no Instagram, ela ostentou sua barriga reta ao ser fotografada com o look mínimo. Nos comentários, ela foi muito elogiada pelos fãs. “Que gata”, disse um seguidor. “Muito perfeita”, declarou mais um. “A tua beleza é 100%”, escreveu outro.

Ana Castela está solteira. Há pouco tempo, ela foi alvo de rumores de que poderia estar se envolvendo com Gustavo Mioto, mas ela negou. Em conversa com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, ela contou que os dois estão apenas na amizade. “Por enquanto, só amigos”, disse ela.

Confira a foto de Ana Castela usando apenas biquíni: