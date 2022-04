Música / Grammy 2022!

Grammy 2022: Bruno Mars e Anderson .Paak desbancam Olivia Rodrigo e vencem 'Música do Ano'

Bruno Mars e Anderson .Paak, o Silk Sonic, vencem a categoria 'Música do Ano' do 'Grammy 2022' com a faixa 'Leave the Door Open'

Redação Publicado em 03/04/2022, às 22h19