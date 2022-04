Grammy 2022: Jon Batiste desbanca apostas do público e vence como 'Best Music Video'

Merecido! Astro do Jazz Jon Batiste supera Bieber, Eilish e Lil Nas X e vence 'Best Music Video' no Grammy Awards 2022

André Luiz Freitas Publicado em 03/04/2022, às 18h43

O Astro do Jazz, Jon Batiste (36), responsável pela trilha de Soul, sucesso da Pixar, superou Justin Bieber, Billie Eilish e Lil Nas X e venceu a categoria Grammy Best Music Video!

Jon Batiste vence 'Best Music Video' no Grammy Awards 2022 com 'Freedom':

O clipe de Freedon levou Gramofone de Ouro para a casa.

Jon Batiste é cantor, compositor e pianista de jazz. Ele também dirige a banda Stay Human, residente no talk show norte-americano diário The Late Show with Stephen Colbert, do canal CBS.

We Are, seu segundo álbum de estúdio, lançado em 2021, é o grande responsável pela maioria das indicações as quais concorre na 64ª maior premiação da música norte-americana.

Vale lembrar que o astro lidera as categorias com 11 indicações. Inclusive nas principais categorias, como Álbum e Gravação do Ano, com também a faixa Freedom.