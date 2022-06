Grag Queen, vencedora do Queen Of The Universe, conta sobre turnê internacional

No mês do Orgulho LGBTQIA+, Grag Queen fala sobre turnê pelos EUA, reality do qual foi campeã, encontro com RuPaul e lançamento de nova música

Isabela Thurmann Publicado em 13/06/2022, às 16h44

A cantora Grag Queen (26) está cheia de motivos para comemorar!

Depois de ter sido consagrada a grande campeã do reality americano Queen Of The Universe, ela está lançando uma música nova e fazendo uma turnê pelos EUA.

Em conversa com a CARAS Digital, a artista revelou como está se sentindo em relação a essas realizações.

Além de ter vencido o programa, Grag era a única brasileira entre as participantes. “Foi um resgate de esperança. Eu sentia que depois de tudo o que tínhamos vivido, o Brasil tinha o direito de viver momentos de alegria… Eu fiz tudo pensando em nós, por isso confiem que aquele troféu pertence a cada um de nós”, admitiu.

Quando foi questionada se tinha o sonho de se apresentar fora do Brasil, a drag disse: “Definitivamente NÃO! Eu sempre fui de sonhar alto, mas depois de dois anos trancada em casa no meio de uma pandemia eu estava esperando qualquer coisa menos uma agenda cheia fora do Brasil”.

“Sempre foi meu maior sonho morar e estudar fora, estou realizando isso de uma forma ainda melhor”, explicou em seguida.

Outro momento incrível que ela viveu recentemente foi conhecer RuPaul (61) ao participar do RuPaul’s DragCon. “Novamente me encontro em um lugar que sonhava estar, de mochilinha, passeando e comprando produtos das queens que eu amo. Realizei esse sonho, porém eu estava montada, com meu stand, pessoas pagando pra me ver e comprando coisas com minha cara estampada… As queens todas me reconhecendo e me parabenizando, inclusive a própria RuPaul fez questão de soltar um ‘condragulations’ pra fazer o dia da brasileira rainha do universo”, brincou.

Grag Queen está trabalhando no lançamento de You Betta, seu primeiro single em inglês.

“A inspiração foi a vontade de sair dos padrões daqui de ‘Drag Music’ e fazer algo diferente, usar uma linguagem onde muitos brasileiros já são familiarizados e resgatar uma vibe dos anos 90 das discotecas e bailes funk das antigas. Tive o prazer de escrever juntamente com Leland e Jesse Saint John que são autores de muitos hinos que hitaram no mundo todo”, pontuou a cantora.

É impossível ignorar o fato de que a turnê internacional está acontecendo em junho, mês do Orgulho LGBTQIA+. Porém, a artista revelou que isso foi apenas uma coincidência: “Acredito que foi o fato de eu já estar nos Estados Unidos pra Drag Con somando com a grande procura de eventos que celebram o orgulho aqui”.

Ao final, ela deixou um gostinho para os fãs brasileiros. “Logo logo, estou de volta ao Brasil pra continuarmos celebrando Everyday”, prometeu.

Confira um vídeo de Grag Queen se apresentando na Marcha do Orgulho em Los Angeles: