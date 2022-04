Tiago Abravanel reúne ex-BBBs em show em São Paulo dedicado a Rodrigo Mussi

Tiago Abravanel realizou mais uma edição do Bloco do Abrava com a presença de seus ex-colegas do BBB 22 e dedicou o show a Rodrigo Mussi

Na noite da última sexta-feira, 15, Tiago Abravanel (34) retornou aos palcos para mais uma edição do Bloco do Abrava, em São Paulo.

O show do artista, contou com a participação de uma série de ex-colegas de confinamento do BBB 22, entre eles Lucas Bissoli(31), Eslovênia Marques (25), Vyni (23), Larissa Tomásia (25) e Laís Caldas (30).

Durante a apresentação, o tema Big Brother Brasil também esteve presenta nas falas do cantor: "Eu arreguei porque eu estava com saudade disso", brincou ele. Em seguida, ele detonou o programa com uma fala polêmica: "O BBB mais flopado da história. A Flay saiu correndo porque o dela bombou", disse o neto de Silvio Santos se referindo a ex-BBB 20, Flay (27), que também estava presente no evento.

Entretanto, o artista disse não se arrepender de sua participação no reality: "Só quem viveu saber o que significa estar ali dentro. O que foi a nossa convivência, as nossas histórias. E, independente de qualquer coisa, eu quero agradecer a todos. A gente não se arrependeu do que a gente fez, a gente foi feliz enquanto conseguiu".

Com seus ex-colegas de confinamento em cima do palco, ele cantou Deixa Tudo Como Tá, de Thiaguinho, que se tornou o hino do BBB22. Além disso, o show teve mais de três horas de duração e contou com inúmeros sucessos de Tiago, hits de Gloria Groove e Pedro Sampaio, músicas Carnaval e muitas participações especiais, entre elas de Gilmelância (46), Mateus Carrilho (33) e Grag Queen (26).

O show ainda foi dedicado para Rodrigo Mussi(36), também ex-participante do BBB 22, que sofreu um acidente recentemente e está internado no Hospital das Clinicas em São Paulo: "Nossas orações estão com você, Rodrigo. Você vai sair dessa e vai ver como você é querido", falou Tiago durante o show.

Confira alguns cliques e vídeos do show de Thiago Abravanel que contou com a participação de ex-BBBs:

