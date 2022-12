Gloria Groove teve ano astronômico com premiação e turnê internacional; relembre

Drag queen, Gloria Groove brilhou com o lançamento de Lady Leste e shows em grandes festivais

Glória Groove (27) teve um ano cheio de conquistas e novos sucessos. Neste ano, a drag queen estreou um de seus maiores hits, o álbum Lady Leste, cantou no palco do Rock in Rio, foi indicada em uma premiação na Europa e fez até turnê internacional. Confira a seguir os principais feitos da artista em 2022.

A drag já começou o ano em grande estilo, lançando a música Onda Poderosa com a cantora Ivete Sangalo (50) e Samba in Paris com Baco Exu do Blues (26). Depois, em fevereiro, ela lançou seu segundo álbum de estúdio, o fenômeno Lady Leste, que contou com 13 faixas.

Em menos de 24 horas após o lançamento, todas as músicas do disco alcançaram o top 100 das músicas mais ouvidas do Spotify Brasil. O álbum se destacou em rankings globais e se tornou o mais escutado do mundo inteiro em seu final de semana de estreia. Isso também garantiu o 7º lugar das 10 maiores estreias de álbuns da plataforma de streaming de áudio.

Ainda no meio do ano, Gloria ganhou um disco triplo de platina para marcar os mais de 500 milhões de streams que o Lady Leste teve nas plataformas digitais, juntando YouTube, Spotify, Deezer e outros. Além disso, a canção A Queda conquistou o disco de diamante duplo (+250 milhões de streams), e Vermelho e Leilão conquistaram o de diamante (+100 milhões de streams).

Além disso, a cantora fez grandes apresentações no ano de 2022. Ela começou cantando no palco do BBB 22, da Globo, onde emocionou os telespectadores ao interagir com Linn da Quebrada (32). A artista ainda se apresentou no Lollapalooza, Rock in Rio e fez shows da turnê do Lady Leste pela Europa, passando por Portugal, Inglaterra, Suíça, Irlanda e França.

Mostrando versatilidade, a drag também trabalhou como apresentadora neste ano. Ela comandou o programa TVZ e o Música Boa Ao Vivo, ambos do Multishow, e também apresentou o prêmio Multishow, ao lado de Marcos Mion (43) e Linn.

Na premiação, ela ainda esteve indicada sete vezes em seis categorias empatando com Anitta (29), sendo elas: Música do Ano, Álbum do Ano, Artista do Ano (que substituiu Cantor e Cantora do Ano), Voz do Ano (na qual saiu vencedora), Hit do Ano e Clipe TVZ do Ano (indicada duas vezes com A Queda e Vermelho). A artista também recebeu sua primeira indicação em um prêmio internacional, concorrendo a Melhor Artista Brasileiro no MTV EMA (Europe Music Awards) ao lado Anitta, Manu Gavassi, Xamã e L7nnon.

Mais próximo ao fim do ano, a drag lançou a aguardada parceria com Pabllo Vittar (29), o hit AMEIANOITE trouxe elementos de terror, funk e house parar criar uma atmosfera inspirada no Halloween, uma data especial para as duas artistas.

Ela ainda foi uma atração surpresa na festa Farofa da Gkay, encerrando os três dias de comemoração. Já haviam se apresentado Matuê, Pedro Sampaio, Pabllo Vittar, Léo Santana, Wesley Safadão, e outros. Além deles, Anitta também faria um show, mas ela foi internada e recebeu ordens médicas para não comparecer. No mesmo dia, cantaram Ivete Sangalo e Simone Mendes.

A cantora encerrou o ano com uma indicação no prêmio Melhores do Ano, do programa Domingão com Huck, da Globo. Ela concorreu na categoria de Música do Ano, com a faixa Vermelho e celebrou a participação no prêmio nas redes sociais. "Gratidão por essa indicação e pela confiança nesta jornada mágica que foi o meu ano de 2022", escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝐋𝐀𝐃𝐘 𝐋𝐄𝐒𝐓𝐄 (@gloriagroove)

CANTORA APRESENTOU MARIDO NA TV

A artista levou seu marido para o prêmio Melhores do Ano, no Domingão com Huck, neste domingo, 25. Por serem discretos quanto à vida pessoal, o casal chamou atenção ao aparecer junto na televisão, ao vivo. Mas, quem é o marido da cantora que conquistou o Brasil?

Daniel Garcia, cantor e dublador mais conhecido como Gloria Groove, está em um relacionamento com Pedro Luiz há oito anos, completos recentemente, no dia 14 de dezembro. Os dois são reservados e geralmente não aparecem nas redes sociais.

O marido da cantora tem mais de 11 mil seguidores em seu perfil oficial do Instagram, que é fechado para novos seguidores. No entanto, ele possui outra página onde divulga seus trabalhos com cerâmica artesanal, chamado Pó de Pá Cerâmicas.

A página tem pouco mais de 590 seguidores e teve sua primeira publicação em agosto de 2021. Uma das últimas publicações mostra uma encomenda feita pelo marido da artista, dentro da caixa pronta para entrega. O trabalho dele vai desde vasos até estátuas.