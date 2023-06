Gilberto Gil revela relações íntimas com outros homens: 'Natural'

Gilberto Gil fala abertamente sobre relações com outros homens em seu passado e compara com seus relacionamentos com mulheres

O cantor Gilberto Gil esbanjou sinceridade ao falar sobre os relacionamentos que teve com homens no passado. Casado com Flora Gil desde 1988, ele contou que não sentia atração por homens como sente por mulheres.

“Atraído como tenho sido pelas mulheres, nunca. Nunca tive tesão num homem, como se diz. No entanto, por razões de delicadeza natural, educação, finura de trato, já tive proximidade com a sexualidade do outro, de outros”, disse ele em entrevista na Revista Veja.

Então, ele relembrou a época em que tinha uma sexualidade mais livre. “Isso não afeta meu modo de ver o assunto na minha vida. Essas questões de amor, amizade, respeito foram possíveis em momentos em que a sexualidade era uma coisa mais vibrante em mim. Como disse, houve épocas em que ela se aproximou de outros, mas nunca na mesma forma como de outras. Para mim, jamais foram coisas iguais”, declarou.

Por fim, ele refletiu sobre a bissexualidade. “Somos todos filhos de um pai e de uma mãe, o resultado de uma junção de genes de um e de outro. Portanto, somos todos bissexuais. Agora, o quanto e como isso influencia na condição masculina ou feminina e no exercício da própria sexualidade, aí reside uma variação infinita de possibilidades”, contou.

++ Gilberto Gil fala sobre a luta de Preta Gil contra o câncer: 'Temos de lidar com a ameaça da morte'

Gilberto Gil fez homenagem para a filha Preta Gil

Há poucos meses, Preta Gil foi diagnosticada com câncer de intestino e recebeu uma homenagem do seu pai, Gilberto Gil. Em um post no Instagram, ele e sua equipe falaram sobre a admiração pela artista. “Pretinha, desde que você nasceu tudo em sua volta realçou pra mais bonito e intenso. Sua força sempre foi um exemplo pra todos nós. Estamos com você”, disseram.

Na legenda, o pai da cantora complementou ainda com o verso da música "Realce", a favorita de Preta, citada no vídeo em que a atriz está ao lado da família: “Se a vida fere. Com a sensação de brilho. De repente a gente brilhará”, diz a composição de Gilberto, feita na década de 70, disponível no álbum homônimo.