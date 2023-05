Gerard Piqué não teria sido informado sobre aparição dos filhos em videoclipe com Shakira

Atleta Gerard Piqué não teria sido consultado sobre os filhos aparecerem tocando e cantando no clipe da mãe Shakira

O jogador de futebol Gerard Piqué não teria sido contatado sobre a participação dos filhos Milan (10) e Sasha (8) no novo clipe da cantora Shakira. Os dois estrelaram na filmagem de "Acróstico".

Fontes próximas ao jogador afirmam que nem os filhos pediram autorização para aparecer no clipe, que foi publicado pela cantora com a justificativa que o projeto era uma vontade das crianças. O filho chega a cantar alguns versos, enquanto a irmã toca piano com o trio.

No programa espanhol 'Y Ahora Sonsoles', a jornalista Lorena Vázquez afirmou: "Ele não sabia, não lhe pediram permissão, nem autorização. Nem seus filhos. Parece que não o contataram. Não sei se Piqué está chateado ou não, mas pessoas próximas nos garantem que ele não sabia que seus filhos estariam no videoclipe".

Apesar de não sabermos a reação do jogador, sabe-se que a relação dos dois é conturbada desde que ela descobriu as traições do atleta e lançou músicas o alfinetando, assim como a ex-sogra.

O clipe

Na legenda da postagem do videoclipe lançado na última segunda-feira, 15, no Instagram, a loira afirmou: “Neste ano Milan escreveu canções que me fizeram chorar de emoção e Sasha passou horas ao piano, descobrindo a sua voz. Ambos compartilharam ao meu lado no estúdio e ao ouvir esta música dedicada a eles, eles me pediram para participar”, começou Shakira.

“Eles sentiram e interpretaram por si e para si, com a paixão e o sentimento de quem carrega a música dentro de si. Milan e Sasha, é tão bom ver como eles abrem suas asas para começar a realizar seus sonhos! Não há nada que me faça sentir mais realizada do que ser sua mãe”, explicou a cantora. A música fala sobre alguém que tenta ser forte para não magoar outras pessoas e sobre um amor eterno, o que pode ser facilmente associado ao sofrimento do divórcio do casal.