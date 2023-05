Amiga de Shakira abre o jogo sobre affair da cantora com Tom Cruise e Hamilton

Os rumores sobre a vida amorosa de Shakira começaram a circular depois do Grande Prêmio de Miami no começo deste mês

Depois do divrocio com o ex-jogador de futebol, Gerard Piqué (36), a vida amorosa de Shakira (46) não deixa de gerar curiosidade em seus fãs no mundo todo e dessa vez não foi diferente. Após ser fotografada com estrelas diferentes no começo desse mês, especulações de quem era o novo affair da colombiana começaram a surgir.

Apesar dos rumores, uma amiga de Shakira afirma que a cantora está totalmente focada nos filhos e na música e não tem intenção alguma de iniciar um novo romance agora, quando ainda está tentando se encontrar em Miami, na Flórida, e construir o novo lar para seus filhos Milan e Sasha.

A cantora de 45 anos estava no centro dos rumores de romance com, Lewis Halmilton, piloto de F1, e com o ator, Tom Cruise, de “Top Gun: Maverick”, depois que ela foi fotografada na semana passada se divertindo com os dois em Miami.

Em entrevista à coluna “Page Six” do jornal “The New York Post”, a amiga de Shakira, Ana Lourdes Martínez afirmou que a colombiana conhece Cruise há muito tempo, e juntos foram prestigiar Hamilton, de quem também é amiga.

Mas Martinez esclareceu: “Quando os amigos estão em Miami, eles se reúnem. A imprensa quer criar um romance, mas ela conhece Tom há muito tempo. Ela está focada em sua família”, disse.

Ana acrescentou: “Ela está sempre trabalhando. Ela está escrevendo e no estúdio. Ela malha, cuida do corpo e se alimenta de forma saudável”, justificou.

Shakira e Gisele Bündchen jantam juntas com os filhos

A cantora Shakira e a top model Gisele Bündchen foram vistas jantando juntas em Miami. As duas se divorciaram recentemente de dois grandes atletas.

O encontro aconteceu em um restaurante japonês na animada cidade de Miami, localizada na Flórida, nos Estados Unidos. Os filhos Vivian e Benjamin da brasileira e Sasha e Milan da colombiana também estariam no local, conforme noticiado pelo TMZ.