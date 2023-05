Divorciadas, Shakira e Gisele Bündchen jantam juntas com os filhos

A cantora Shakira e a top model Gisele Bündchen se encontraram em Miami e jantaram comida japonesa

A cantora Shakira e a top model Gisele Bündchen foram vistas jantando juntas em Miami. As duas se divorciaram recentemente de dois grandes atletas.

O encontro aconteceu em um restaurante japonês na animada cidade de Miami, localizada na Flórida, nos Estados Unidos. Os filhos Vivian e Benjamin da brasileira e Sasha e Milan da colombiana também estariam no local, conforme noticiado pelo TMZ.

Vale lembrar que Shakira teve um relacionamento de 11 anos com o jogador de futebol Gerard Piqué, que terminou em polêmicas e boatos de traição, além de músicas arrebatadoras detonando o atleta. Já Gisele Bündchen esteve casada por 13 anos com o jogador de futebol americano Tom Brady e a separação teria sido motivada pela falta de cumprimento da promessa de que ele iria se aposentar para se dedicar a esposa e filhos.

A cantora, que mora em Miami atualmente, tem saído mais de casa, e foi vista no GP de Fórmula 1 com o ator Tom Cruise e jantando com o piloto Lewis Hamilton. Ela também chegou a dar um passeio de barco pela ensolarada cidade, com ele e seus amigos.

Música nova de Shakira

Na última segunda-feira, 15, a cantora presenteou seus fãs com um lançamento musical em família. Através de suas redes sociais, a artista compartilhou uma nova canção que contou com a participação especial de seus filhos, Sasha, de 8 anos, e Milan, de 10 anos. Ambos são frutos de seu relacionamento com Piqué.

“Neste ano Milan escreveu canções que me fizeram chorar de emoção e Sasha passou horas ao piano, descobrindo a sua voz. Ambos compartilharam ao meu lado no estúdio e ao ouvir esta música dedicada a eles, eles me pediram para participar”, escreveu Shakira.

“Eles sentiram e interpretaram por si e para si, com a paixão e o sentimento de quem carrega a música dentro de si. Milan e Sasha, é tão bom ver como eles abrem suas asas para começar a realizar seus sonhos! Não há nada que me faça sentir mais realizada do que ser sua mãe”, relatou.