Filho de Gal Costa fala sobre pedido de exumação do corpo: 'Não teve autópsia'

Em entrevista ao Fantástico, o único herdeiro de Gal Costa falou sobre a morte repentina da cantora e a briga na Justiça contra a viúva

Único herdeiro da cantora Gal Costa, Gabriel Costa falou publicamente a respeito da disputa que trava na Justiça contra Wilma Petrillo, viúva da artista. Em entrevista ao Fantástico, da Globo, exibida no último domingo, 31, o jovem de 18 anos esclareceu o motivo pelo qual pede a exumação do corpo da ícone do MPB.

Gal faleceu em novembro de 2022 em sua residência e não foi levada ao IML. Em sua certidão de óbito constam morte por parada cardíaca e câncer. Gabriel, inclusive, revelou recentemente ao jornal O Globo que só soube da doença da mãe após a morte da artista.

No pedido de exumação do corpo, o filho da cantora alega "dúvida razoável" em torno da partida de Gal. De acordo com o jovem, Wilma o chamou durante a madrugada para socorrer a mãe. Ele, então, acionou o SAMU, que o orientou a realizar massagens cardíacas.

Quando o socorro finalmente chegou a casa, os socorristas afirmaram que o coração da cantora havia parado. "Aí eles começaram a conversar ali entre médicos, porque eu comecei a chorar muito lá no meu quarto, quando eu ouvi que deu óbito. Aí eu dei uma saída porque eu precisava respirar. Aí eu não sei o que aconteceu, mas minha mãe ficou lá na cama dela, morta, até o dia de ser levada para o sepultamento", explicou Gabriel ao Fantástico.

"Não teve autópsia. Então, não tinha como eles saberem se foi algo mais profundo, algo a mais que a parada cardíaca", pontuou Gabriel. "Eu só quero ter certeza que é realmente a parada cardíaca, entendeu? Foi tudo muito repentino", completou. Wilma alega que a autópsia não foi realizada pois não era algo que Gal Costa desejava fazer.

Ao longo da entrevista, Gabriel Costa também falou sobre a herança deixada pela mãe e o pedido de Wilma para reconhecimento de união estável com a cantora. "Ela virou empresária da minha mãe, realmente. Elas começaram a morar juntas, só que sem nenhum tipo de relacionamento além da amizade e do trabalho", declarou.

Para Gabriel, Wilma solicitou o reconhecimento da relação com Gal para usufruir do patrimônio: "Apenas para ela ser herdeira junto comigo. Para ela poder pegar uma porcentagem do dinheiro". "Onde está, entendeu? As coisas ou o dinheiro ou os móveis ou os imóveis. Só isso eu quero saber. Essa é a minha principal dúvida. Onde está?", disse o filho da cantora.

🚨VEJA: Wilma Petrillo (viúva) e Gabriel Costa (filho) protagonizam jogo da discórdia no #Fantástico em busca da herança de Gal Costa.



“Me considero uma pessoa maravilhosa. É difícil ser mais bonita que os outros. Sofria de inveja na escola”, diz a viúva. pic.twitter.com/aqlUfjzBfZ — CHOQUEI (@choquei) April 1, 2024

Viúva de Gal Costa rebate alegações de Gabriel

Wilma Petrillo também se pronunciou sobre o assunto. Ainda na mesma reportagem, ela afirmou que Gabriel estaria sendo manipulado pela atual namorada e que Gal Costa não deixou um grande patrimônio.

"É evidente que ela está afim de que Gabriel seja o herdeiro e que ela administre os bens dele. (...) Eu não tenho raiva do Gabriel, não. Porque eu sei que não é dele. Eu sei que é essa mulher", pontuou ela em entrevista ao Fantástico.

Em outro momento, a viúva da artista relembrou como foi a morte de Gal e o motivo de decidir não falar sobre o assunto, apesar das acusações recentes. "Por que eu teria que contar? (...) Gal não queria", falou.

Sobre os questionamentos do herdeiro da artista, Wilma Petrillo afirmou não entender o motivo da desconfiança do jovem em torno do falecimento de Gal. "Ele acha que eu matei a mãe dele? Que eu matei Gal?", rebateu ela.