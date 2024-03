Filho de Gal Costa revela ter descoberto câncer da mãe somente após morte da cantora

Único herdeiro de Gal Costa, Gabriel Costa contou que não tinha conhecimento do câncer de cabeça e pescoço enfrentado pela cantora em vida

Filho da cantora Gal Costa, Gabriel Costa revelou que só teve conhecimento de que a mãe estava enfrentando um câncer de cabeça e pescoço somente após a morte da artista, ocorrida em novembro de 2022. Único herdeiro, o jovem de 18 anos solicitou recentemente uma exumação do corpo da mãe alegando "dúvida razoável" em torno do falecimento da famosa.

Em entrevista ao jornal O Globo, Gabriel detalhou como descobriu a doença de Gal Costa. "Eu não sabia que ela estava doente, com câncer e com complicações no pulmão. Só fui saber quando saiu a notícia. E fui o último a saber disso", afirmou. Luci Vieira Nunes, advogada do rapaz, confirmou a informação.

De acordo Vanessa Bispo, defesa de Wilma Petrillo, viúva da cantora, a causa da morte de Gal foi "um câncer agressivo na região do nariz, conforme atestam prontuários médicos do hospital Albert Einstein". Além disso, também consta no documento como motivo "infarto agudo do miocárdio, neoplasia maligna da cabeça e pescoço".

Gabriel, no entanto, contestou a causa da morte de Gal Costa, requisitando uma "avaliação definitiva" na Justiça. O filho da ícone da MPB relatou na petição que a mãe foi encontrada sem vida por Wilma no chão do quarto. Ele, então, teria sido chamado por ela.

De acordo com informações obtidas pelo O Globo, no documento ainda aponta que "percebia-se uma espuma" na boca da artista, que às vésperas de sua partida, estava com a saúde "regular, cotidiana e normal".

A petição também afirma que "a situação se faz de tal modo misteriosa", que o filho de Gal Costa "se pergunta como veio a falecer sua mãe", uma vez que a morte aconteceu "subitamente", "sem testemunhas que descrevessem como e por que se deu a passagem".

Além do pedido de exumação, Gabriel Costa também deseja transferir os restos mortais da artista, enterrada no Rio de Janeiro, para um cemitério em São Paulo. Em vida, a cantora revelou o desejo de ser enterrada ao lado da mãe, Mariah Costa Penna.

Como o herdeiro era menor de idade na época em que Gal faleceu, coube a esposa, Wilma Petrillo, decidir onde a famosa seria sepultada. Ainda na mesma ação, o herdeiro de Gal Costa questiona um documento em que reconhece a união estável entre a mãe e Wilma, que já afirmou ter se relacionamento com a artista por 30 anos. A defesa da viúva ainda afirma que a relação romântica entre as duas é "inquestionável".

A herança de Gal Costa

Em 57 anos de carreira, Gal Costa fazia, por mês, entre R$ 1 e 2 milhões, de acordo com informações do portal Jornal do Bolsão. Ao longo do tempo, a cantora baiana acumulou uma fortuna milionária e deixou uma herança estimada entre 20 e 30 milhões de reais após sua morte. A maior parte da quantia ficou para o único filho da cantora, Gabriel Costa, que tinha 17 anos quando a mãe morreu.