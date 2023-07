Causa da morte de Gal Costa é revelada após 8 meses

A causa da morte de Gal Costa foi divulgada após liberação da certidão de óbito da cantora

A cantora Gal Costa morreu aos 77 anos, em 9 de novembro de 2022, em decorrência de um infarto agudo no miocárdio , segundo a sua certidão de óbito. Na época, a causa da morte não havia sido divulgada e permaneceu em segredo por oito meses.

Nesta quinta-feira, 27, novos detalhes sobre a morte foram revelados ao público. Segundo a certidão de óbito, Gal estava tratando de uma neoplasia maligna , um câncer, na cabeça e pescoço quando veio a falecer.

Pouco antes de sua morte, Gal havia dado uma pausa em sua agenda de shows, cancelando sua participação em festivais como o Primavera Sound São Paulo, para cuidar da sua saúde. Na época, ela foi submetida a uma cirurgia de retirada de um tumor na fossa nasal direita.

A herança de Gal Costa

Em 57 anos de carreira, Gal Costa fazia, por mês, entre R$ 1 e 2 milhões , de acordo com informações do portal Jornal do Bolsão. Ao longo do tempo, a cantora baiana acumulou uma fortuna milionária e deixou uma herança estimada entre 20 e 30 milhões de reais após sua morte. A maior parte da quantia ficou para o único filho da cantora, Gabriel Costa, que tinha 17 anos quando a mãe morreu.

Em entrevista ao Fantástico, o herdeiro comentou sobre a sua relação com Gal: "Acho que eu não aproveitei muito a presença da minha mãe aqui. Quando eu chegava em casa, eu não ficava muito tempo ali sentado com ela e com a minha madrinha conversando. Eu ia direto pro meu quarto. Eu ficava jogando, via uma série. Acho que eu devia ter aproveitado mais", contou ele.

"Eu só tinha a visão de que ela é minha mãe e só minha e eu não tinha visão da dimensão dela como cantora. Eu só percebi isso no velório dela. Foi por este motivo que eu vim aqui, que eu pensei: ‘Eu tenho que pensar nas outras pessoas que amavam minha mãe também, elas merecem ver um pouco mais sobre a vida dela’. Então quem poderia dar mais afirmações sobre a vida dela se não for o filho?", acrescentou.