Filho de Gal Costa pede exumação do corpo da cantora

Filho da cantora Gal Costa entra com pedido na Justiça para sepultar o corpo da mãe em outro lugar. Entenda o que ele pediu

Filho da cantora Gal Costa, Gabriel Costa, de 18 anos, entrou com um pedido na justiça envolvendo o corpo de sua mãe. Segundo o jornal O Globo, ele pediu a exumação do corpo da artista para descobrir qual foi a causa da morte dela.

O rapaz quer que uma necropsia seja feita para reavaliar o que levou à morte da mãe. Vale lembrar que a certidão de óbito da cantora diz que ela faleceu em decorrência de um infarto agudo do miocárdio.

Além disso, Gabriel também fez outro pedido na justiça. O rapaz quer que os restos mortais da mãe sejam sepultados em um cemitério no Rio de Janeiro - hoje em dia, o corpo dela está em São Paulo. Isso porque a cantora tem um jazigo no Rio de Janeiro, que é onde a mãe dela está sepultada.

O filho da cantora ainda questiona na justiça a divisão da herança da mãe entre ele e Wilma Petrillo, que diz que é a viúva.

Gal Costa faleceu no dia 9 de novembro de 2022, aos 77 anos, em sua casa na cidade de São Paulo. Na época, a artista estava em uma pausa dos shows para o tratamento de um nódulo na fossa nasal direita. O procedimento foi feito em setembro daquele ano e ela estava em período de recuperação.

