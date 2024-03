Gal Costa: Defesa da viúva se pronuncia após filho da cantora contestar causa da morte

Advogada da viúva de Gal Costa rebateu o pedido na Justiça do filho da cantora para uma 'avaliação definitiva' sobre a causa da morte

Após o filho da cantora Gal Costa solicitar a exumação do corpo da mãe, a advogada de Wilma Petrillo, viúva da artista, falou a respeito do assunto. Na última semana, Gabriel Costa entrou com uma petição alegando que há "dúvida razoável" em torno do falecimento da famosa, ocorrido em novembro de 2022.

Na certidão de óbito, a causa da morte de Gal Costa está definida como um infarto agudo do miocárdio. ícone da MPB, ela também enfrentava um câncer de cabeça e pescoço. No entanto, o herdeiro da cantora, que completou 18 anos recentemente, requisitou uma "avaliação definitiva" na Justiça.

Em entrevista ao jornal O Globo, Vanessa Bispo afirmou que não há dúvida alguma sobre a causa da morte de Gal Costa. "Gal tratava um câncer agressivo na região do nariz, conforme atestam prontuários médicos do hospital Albert Einstein", declarou a defesa de Wilma.

De acordo com informações obtidas pelo veículo mencionado, Gabriel relatou na petição que a mãe foi encontrada sem vida por Wilma no chão do quarto. Ele, então, teria sido chamado por ela. O documento ainda aponta que "percebia-se uma espuma" na boca de Gal Costa, que às vésperas de sua partida, estava com a saúde "regular, cotidiana e normal", segundo o texto.

Gabriel Costa entrou com um pedido de necrópsia para que a causa da morte da mãe seja "esclarecida de forma definitiva". Além disso, o jovem também deseja transferir os restos mortais de Gal Costa, enterrada no Rio de Janeiro, para um cemitério em São Paulo.

Em vida, a cantora revelou o desejo de ser enterrada ao lado da mãe, Mariah Costa Penna. Como o herdeiro era menor de idade na época em que Gal faleceu, coube a esposa, Wilma Petrillo, decidir onde a famosa seria sepultada.

Ainda na mesma ação, Gabriel Costa questiona um documento em que reconhece a união estável entre Gal e Wilma, que já afirmou ter se relacionamento com a artista por 30 anos. A defesa da viúva ainda afirma que a relação romântica entre as duas é "inquestionável".

"Gabriel nunca viveu um dia sem morar na mesma casa em que Wilma, que cuidava dele como mãe. As duas viveram como esposas até o último dia da vida de Gal", declarou Vanessa Bispo ao jornal O Globo.

