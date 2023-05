Filha de Tania Mara e Jayme Monjardim surpreende ao cantar em novo vídeo

Talento de família! Filha de Tania Mara e Jayme Monjardim, Maysa emociona os pais ao cantar em inglês em novo vídeo

A cantora Tania Mara e o diretor Jayme Monjardim ficaram encantados com o talento da filha, Maysa Matarazzo, para a música. A adolescente soltou a voz ao cantar a música A Million Dreams em um vídeo nas redes sociais e mostrou que herdou o talento da mãe e também da avó paterna, a cantora Maysa (1936-1977).

Com a voz potente, a jovem apareceu cantando no vídeo que foi compartilhado pelos pais. Tania Mara comemorou o momento especial da filha. "Divido com vocês meu maior e melhor presente de dia das mães: Maysa cantando. Ainda tímida, mas me emocionando sempre. Obrigada filha por ser exatamente como é. Tenho muito orgulho de você! Te amo!!! “O talento vem da dedicação, mas o dom já é da própria natureza.” Filhos são a maior herança que Deus concede às nossas vidas", disse ela.

Por sua vez, Jayme Matarazzo elogiou a herdeira. "Que orgulho te amoooo filha, lindo você cantando. E tua avó está jogando as maiores bênçãos pra você", escreveu.

Filha de Gloria Maria fala sobre a saudade da mãe

No Dia das Mães, a jovem Maria Matta, de 15 anos, fez uma homenagem para a mãe, a jornalista Gloria Maria, e revelou a saudade que sente dela todos os dias. Glória faleceu no dia 02 de fevereiro depois de lutar incansavelmente contra um câncer no cérebro em fase de metástase.

Na legenda da postagem, a herdeira da comunicadora fez questão de declarar todo o seu amor e carinho para com a mãe. “Este é o primeiro Dia das Mães de vários outros sem você. Faz 101 dias que eu perdi a mulher mais importante da minha vida. Eu agradeço todo dia por você ser minha mãe e minha maior guerreira. Eu nunca vou me esquecer dos nossos abraços mais sinceros. Como eu sempre digo e vou sempre continuar dizendo, você é a minha maior inspiração e eu te amo como ninguém poderia amar na vida! Sou muito grata por ser sua filha. Você é um exemplo para mim, obrigada por tudo sempre. Eu te amo eternamente”.