Filha de Glória Maria fala da saudade que sente da mãe: "101 dias que perdi a mulher mais importante"

Maria Matta, filha de Glória Maria faz desabafo comovente ao falar da falta que sente da mãe; confira!

No último domingo, 14, a saudade falou mais alto! Passados 101 dias da morte de Glória Maria (1949-2023), Maria Matta, compartilhou no Instagram uma foto inédita ao lado da mãe, e fez fez um desabafo tocante ao falar sobre seu primeiro Dia das Mães após a partida da matriarca.

Glória faleceu no dia 02 de fevereiro depois de lutar incansavelmente contra um câncer no cérebro em fase de metástase.

Na foto publicada pela jovem de 15 anos, é possível ver Glória toda sorridente ao lado dela, e da irmã, Laura, de 14 anos, quando ainda eram pequenininhas.

Na legenda da postagem, a herdeira da comunicadora fez questão de declarar todo o seu amor e carinho para com a mãe. “Este é o primeiro Dia das Mães de vários outros sem você. Faz 101 dias que eu perdi a mulher mais importante da minha vida. Eu agradeço todo dia por você ser minha mãe e minha maior guerreira. Eu nunca vou me esquecer dos nossos abraços mais sinceros”, começou dizendo.

Então concluiu: “Como eu sempre digo e vou sempre continuar dizendo, você é a minha maior inspiração e eu te amo como ninguém poderia amar na vida! Sou muito grata por ser sua filha. Você é um exemplo para mim, obrigada por tudo sempre. Eu te amo eternamente”.

Diante do desabafo, nos comentários da postagem, Maria Matta foi cercada de conforto e carinho pelos fãs e amigos da família. “Ela está em vocês. Vocês são a continuidade deste amor. Orgulho dessas palavras, te amo”, disse Bruno Astuto, que é padrinho de uma das meninas.

"Este exemplo de inspiração só fortalecerá seu futuro. Te amo”, declarou Paulo Mesquita, que é o tutor legal das meninas. “Ela vive em vocês e de onde estiver tem o maior orgulho das mulheres que são! Meu beijo em vocês”. disse o ator Cássio Reis. “Onde ela estiver, eu tenho certeza que estará olhando por vocês”, comentou uma internauta.

