Filha de Lisa Marie Presley cortou relações com avó após convite a ex-padrasto para enterro da mãe

Riley Keough teria ficado irritada por seu ex-padrasto ter ido no velório de Lisa Marie após divórcio amargo com a cantora

Riley Keough e sua avó, Priscilla Presley, estariam sem se falar após Priscilla ter convidado seu ex-genro, Michael Lockwood, para o funeral da filha dela, Lisa Marie Presley (1968-2022), que morreu em janeiro.

Segundo a revista People, Riley, que é filha de Lisa Marie com Danny Keough, não gosta de Michael devido ao divórcio amargo dele com a mãe dela. O produtor musical e Lisa Marie se casaram em 2006 e se separaram em 2016, tendo enfrentado uma batalha judicial de cinco anos para acertar os detalhes do divórcio, juntos eles tiveram as gêmeas Harper Vivienne e Finley Aaron Love.

Durante o divorcio, a cantora acusou o ex-marido de manter imagens inapropriadas de crianças em seu computador, enquanto Michael exigiu uma pensão alimentícia. A guarda de Harper e Finley foi temporariamente passada para Priscilla enquanto a polícia investigava o caso.

De acordo com uma fonte próxima a Riley, Michael "não foi convidado" para o funeral da ex-esposa após essa separação conturbada. "Ele veio para Memphis sob o pretexto de que tinha que acompanhar as gêmeas – e forçou sua entrada [no velório] com a ajuda de Priscilla. A última coisa que Lisa Marie desejaria era que Michael estivesse lá."

"Riley sempre esteve do lado da mãe quando se tratava de Michael", acrescentou o insider da People. "Ela ficou incomodada por sua avó e Michael terem ido juntos ao funeral."

A notícia do afastamento entre a atriz de 'Daisy Jones and the Six' e Priscilla Presley vem após a imprensa americana revelar que a ex-esposa do Rei do Rock está contestando o testamento de Lisa Marie, no qual a cantora deixou sua fortuna para Riley e seu filho Benjamin, que faleceu em 2020.

Em documentos entregues à Justiça americana, Priscilla questiona a "autenticidade e a validade" de uma emenda de 2016 nos documentos da herança da filha: a papelada teria removido a atriz e empresária de 77 anos do papel de curadora do espólio agora controlado por Riley.