Seguro de vida de Lisa Marie Presley, de R$ 178 milhões, causa briga entre família

Família deve receber US$ 35 milhões, cerca de R$ 178 milhões, na cotação atual, após morte de Lisa Marie Presley, única filha de Elvis



Após a morte de Lisa Marie Presley, aos 54 anos, a família herdou US$ 35 milhões (cerca de R$ 178 milhões, na cotação atual), apesar dela estar devendo cerca de US$ 4 milhões de dólares. De acordo com o site TMZ, a família agora está brigando pelo valor recebido dos dois seguros de vida que a artista havia feito.

De acordo com o TMZ, são duas apólices, uma de US$ 10 milhões e outra de US$ 25 milhões. Riley Keough (33), além das gêmeas Finley e Harper Lockwood, de 14 anos, deverão receber valores iguais.

Por serem menores de idade, a parte das gêmeas deve ser redirecionada para um fundo, criado por Lisa Presley em 2010, com o valor sendo retirado somente quando as crianças atingirem a maioridade. A artista designou seu filho, Benjamin, que morreu em 2020, e sua mãe, Priscila Presley (77),como curadores.

A confusão aconteceu porque seis anos depois, em 2016, Lisa tirou a mãe e colocou, no lugar colocou a filha mais velha, Riley, para administrar o fundo. Na última sexta-feira, 27, ainda de acordo com o TMZ, Priscila entrou com um documento questionando a validade da emenda feita pela filha e desejando ser curadora de um fundo que agora equivale a uma fortuna.

Durante o sepultamento, Priscilla Presley comoveu as pessoas que estavam presentes no funeral de sua filha, ao ler um poema escrito pela neta: “Vou ler algo que minha neta escreveu para todos vocês, e isso diz tudo. ‘Não tenho ideia de como colocar minha mãe em palavras. A verdade é que existem muitas. Lisa Marie Presley foi um ícone, um modelo, uma super-heroína para muitas pessoas em todo o mundo, mas mamãe era meu ícone, minha modelo, minha super-heroína - em muito mais maneiras do que uma. Mesmo agora, não consigo tudo o que há para ser entendido ou conhecido sobre ela, mas como ela sempre disse, farei o meu melhor’”, disse ela.