Priscilla Presley comove com discurso no funeral da filha, Lisa Marie Presley

Mãe de Lisa Marie Presley, Priscilla Presley lamentou a morte da filha em seu funeral: ‘Um coração partido foi a causa da sua morte’

A atriz e empresária Priscilla Presley comoveu as pessoas que estavam presentes no funeral de sua filha, Lisa Marie Presley, que faleceu no dia 12 de janeiro de 2023, aos 54 anos, em decorrência de uma parada cardíaca. O último adeus para a única filha de Elvis Presley aconteceu neste domingo, 22, em Graceland, Tennessee. Em seu discurso, a mãe dela leu um poema que foi feito pela neta.

“Vou ler algo que minha neta escreveu para todos vocês, e isso diz tudo. ‘Não tenho ideia de como colocar minha mãe em palavras. A verdade é que existem muitas. Lisa Marie Presley foi um ícone, um modelo, uma super-heroína para muitas pessoas em todo o mundo, mas mamãe era meu ícone, minha modelo, minha super-heroína - em muito mais maneiras do que uma. Mesmo agora, não consigo tudo o que há para ser entendido ou conhecido sobre ela, mas como ela sempre disse, farei o meu melhor’”, disse ela.

Logo depois, Priscilla Presley leu o poema The Old Soul, que foi escrito sobre Lisa Marie. “Em 1968, ela entrou em nosso mundo, nasceu cansada, frágil, mas forte. Ela era delicada, mas cheia de vida. Ela sempre soube que não ficaria aqui muito tempo. A infância passa, com um vislumbre de seu olho verde, ela então criou sua própria família. Então veio seu segundo filho, deixando-a com suspeitas - será este o anjo que me leva para casa? O tempo, é claro, passou voando. Era hora de uma tragédia. Ela sabia que estava perto do fim. A culpa do sobrevivendo, alguns diriam, mas um coração partido foi a causa de sua morte. Agora, ela é o lar onde sempre pertenceu, mas meu coração falta do amor dela. Ela sabia que eu a amada. Temo que nunca a tocaria. Mas a velha alma está sempre comigo. Ela não flutua acima’”, afirmou ela, e completou: “Isso diz tudo, e obrigada a todos por estarem aqui. Nosso coração está partido. Lisa, todos nós amamos você”.

O sepultamento do corpo de Lisa Marie Presley aconteceu em Graceland, ao lado do caixão de seu filho, Benjamin, que faleceu em 2020, e também de seu pai, Elvis Presley, e outros membros da família.