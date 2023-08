Feliz na vida pessoal, Ferrugem canta sofrência em novo álbum: "Histórias comuns"

Mais romântico do que nunca, Ferrugem abre o coração sobre inspiração para canções de sofrência e amor em entrevista à CARAS Digital

Em uma entrevista exclusiva à CARAS Digital, o cantor Ferrugem revelou todos os detalhes sobre o processo de criação de seu novo álbum ‘Interessante’, que estreia nesta sexta-feira, 11. Com músicas sobre separação e superação, o pagodeiro revelou que está vivendo um momento ótimo em sua vida pessoal e que sua fonte de inspiração é outra: o público!

Durante o bate-papo, o artista revelou que compôs apenas uma canção em parceria com a cantora Iza, que fala sobre um término doloroso: “A única música que eu compus é ‘Me perdoa’, mas eu não estou vivendo um momento triste ou de separação”, ele contou que está feliz da vida em seu relacionamento com a influenciadora digital Thaís Vasconcellos.

Ferrugem explicou que se esforçou para entregar um projeto que os fãs pudessem se identificar: “Pelo fato de eu ser um cantor popular, acabo contando histórias que não partem da minha vivência, mas são histórias comuns, estão presente na vida de muita gente, então eu canto mais para que essa galera se identifique”, contou

O pagodeiro confessou que apenas uma música revela detalhes sobre sua vida pessoal: “Eu falo zero de mim, assim, quase zero, porque tem a canção ‘Interessante’ que super fala da minha história, mas não foi composta por mim”, ele comentou sobre a faixa que carrega o título do projeto e conta a história de seu relacionamento com a mãe de suas três filhas, Júlia, Sofia e Aurora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ferrugem (@ferrugem)

Após alguns álbuns ao vivo, Ferrugem adiantou que criou um novo projeto do zero, com muita originalidade e prometendo um pagode raiz! Além da parceria com Iza, o álbum, que conta com 11 faixas, também tem outro dueto com Luíza Sonza, a sofrência ‘Saudade’, que já é um sucesso nas plataformas digitais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ferrugem (@ferrugem)

Ferrugem revela seu quadro de saúde após cirurgia de emergência:

Em junho deste ano, o cantor Ferrugem passou por um susto em sua saúde após sentir fortes dores no abdômen e falta de ar enquanto finalizava um show em Brasília. Assim que retornou ao Rio de Janeiro, o pagodeiro foi direto para emergência e passou por uma cirurgia de urgência ao ser diagnosticado com uma colecistite aguda.