Ferrugem abre o jogo sobre decisão de ‘desacelerar’ carreira: “Deixei passar”

O que rolou? Ferrugem revela detalhes de nova fase em sua carreira em entrevista exclusiva concedida à CARAS Digital

Em uma entrevista exclusiva à CARAS Digital, o cantor Ferrugem revelou detalhes da nova fase em sua carreira musical. Embora tenha desacelerado sua agenda de shows recentemente, o pagodeiro vive um momento especial em meio ao lançamento de seu novo álbum ‘Interessante’ e promete não parar tão cedo!

O cantor revelou que precisou diminuir o ritmo para focar na família: “Hoje, graças a Deus, a gente vive um momento bem estável, bem bacana da carreira. A gente procura fazer coisas mais pontuais. Antes, quando eu estava começando, estava atirando para tudo quanto é lado, porque queria ser conhecido, fazia 30, 28, shows por mês”, iniciou.

Durante a conversa, Ferrugem destacou a importância de priorizar suas três filhas, Julia, Sofia e Aurora, em meio a essa mudança de ritmo: “Era uma agenda que tomava completamente o meu tempo e hoje vendo minhas filhas crescendo... a Júlia já tem 12 anos, precisa de mim o tempo inteiro e as pequenas também”, declarou.

O pagodeiro ainda revelou um ressentimento durante a infância da primogênita: “Tô vivendo uma fase tão bacana com elas e eu não quero deixar isso passar. Eu deixei passar muito com a Julia, fiquei muito na estrada e quando voltei para casa, a Júlia já estava andando e eu não vi o primeiro passo. Eu não quero mais perder momentos especiais”, completou o artista.

Ferrugem contou que recebeu o apoio da equipe e dos fãs: “A galera entende o quanto isso faz bem pro nosso resultado no trabalho, pra minha entrega. Eu preciso estar perto da minha família, preciso manter esse contato, preciso viver e me reconectar com essa energia sempre, para poder voltar para a estrada em paz”, disse.

Por fim, o cantor definiu que sua família vem em primeiro lugar: “Diminui um pouco a agenda, não sou aquele cara maluco de 30 shows, hoje em dia a gente faz no máximo, 15 shows no mês e tá bom demais, acho que não dá para abraçar o mundo também, tem algo mais importante, que é a minha família, minha presença dentro de casa”, ele concluiu.

Embora tenha desacelerado o ritmo, Ferrugem está longe de uma pausa na carreira! O cantor acaba de lançar seu novo álbum, que conta com 11 músicas sobre amor, perdão e superação. Inclusive, a faixa-título do projeto é inspirada na história com sua esposa, a influenciadora digital Thaís Vasconcellos; confira um trecho da canção:

