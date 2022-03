Famosos lamentam morte de Taylor Hawkins, baterista da banda Foo Fighters

A noite da última sexta-feira, 25, foi de tristeza para o rock e para a música em geral. Taylor Hawkins, baterista da banda Foo Fighters, foi encontrado sem vida aos 50 anos em Bogotá, Colombia, onde realizaria um show.

Lamentando a morte, cuja causa ainda não foi divulgada, vários astros do mesmo gênero musical se manifestaram nas redes sociais para uma última homenagem ao artista.

Além do próprio grupo ao qual Hawkings pertencia, bandas como Nickelback e Guns N’ Roses, além de lendas como Ozzy Osbourne (73) e o beatle Ringo Starr (81) desabafaram sobre a perda.

"Taylor era verdadeiramente uma ótima pessoa e um músico incrível. Meu coração, meu amor e minhas condolências ficam com sua esposa, seus filhos, sua família, sua banda e seus fãs. Te vejo do outro lado", escreveu Ozzy.

"Em total descrença com a notícia de Taylor Hawkins. Nossas mais profundas condolências à sua família, seus companheiros de banda, sua equipe, seus amigos e todos que já foram tocados pela música que ele criou com Foo Fighters, Alanis Morissette e tantos outros. Isso é tão incrivelmente triste", declarou a banda Nickelback.

Aqui no Brasil, não foi diferente. Artistas que eram fãs do baterista, como os cantores Pitty (44) e Di Ferrero (36), não esconderam a emoção ao saber da morte do rockeiro e também desabafaram nas redes sociais.

O Foo Fighters estava em turnê pela América Latina e passaria pelo solo brasileiro para uma apresentação no Lollapalooza no domingo, 27, como um dos headliners do festival. Com a tragédia, de acordo com a mídia colombiana, os músicos decidiram cancelar a turnê.

A equipe do Lollapalooza Brasil ainda não se pronunciou sobre o cancelamento e um possível substituto para o show.

In utter disbelief at the news of Taylor Hawkins. Our deepest condolences to his family, his bandmates, his team, his friends and everyone that was ever touched by the music he created with @foofighters@Alanis and so many others. This is so incredibly sad. pic.twitter.com/2AUeqpaN94