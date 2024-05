Fal Silva, guitarrista do Afrocidade, morre espancado aos 32 anos

Vítima de espancamento, Fal Silva, guitarrista do grupo Afrocidade, morre aos 32 anos na Bahia; crime é investigado pela polícia

O guitarrista Fal Silva, do grupo Afrocidade, morreu na última sexta-feira, 24, aos 32 anos. O artista foi espancado até a morte no bairro Novo Horizonte, em Camaçari, Bahia.

Segundo o BA Meio Dia, da TV Bahia, Fal estava na pizzaria de uma tia quando quatro homens lhe chamaram para conversar. O músico se retirou do estabelecimento para atendê-los e logo começou a ser agredido. Algumas pessoas presentes tentaram ajudar o famoso, mas não conseguiram.

O crime será investigado pela 4ª Delegacia de Homicídios que, em nota, informou que a autoria e motivação do homicídio serão apuradas pela investigação. Até o momento, novas informações sobre a morte do guitarrista não foram divulgadas.

Em suas redes sociais, o grupo Afrocidade lamentou a perda de Fal ao publicar uma foto dele em seu perfil oficial do Instagram. "Ainda difícil de acreditar, sentiremos muito sua falta. Descanse em paz irmão", dizia a legenda da publicação.

O corpo de Fal Silva foi sepultado na manhã deste domingo, 26, no cemitério da Gleba H, em Camaçari.

Quem era Fal Silva?

Flávio de Oliveira da Silva, mais conhecido como Fal Silva ou por seu apelido Fafal, era o guitarrista do grupo Afrocidade desde sua fundação, em 2021. A banda foi formada em Camaçari, na Bahia, cidade de origem dos integrantes.

Em nota divulgada pela produtora do grupo, eles expressaram a grandiosidade do guitarrista na música. "Sua guitarra trazia a ousadia que casava magistralmente com as vozes e a percussão. Na banda, era considerado o 'violeira da maldade'. Quem acompanha o Afrocidade percebia o quanto ele vivia a música intensamente nos palcos e também fora deles. Nesse momento, ficam o lamento, a tristeza e a saudade, mas fica também a certeza de que ele permanecerá sempre conosco e será sempre lembrado e admirado", disse a nota de pesar.