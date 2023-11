Fã de Taylor Swift viraliza ao ser entrevistada na fila para o show: “Não aguento mais”

Uma fã de Taylor Swift viralizou nas redes sociais ao ser entrevistada por repórter do SBT enquanto estava na fila para entrar no show

Nesta sexta-feira, 17, Taylor Swift fará seu primeiro show no Brasil. O primeiro de três shows no Rio de Janeiro será realizado hoje no Estádio Nilton Santos na capital carioca. A previsão é que a cantora suba ao palco às 19:30h. Os portões para entrar no estádio se abrem às 16h, e fãs já estão fazendo uma extensa fila do lado de fora do local.

Entre esses fãs que estão enfrentando um calor de mais de 30°C, estava uma fã que foi escolhida para ser entrevistada por um repórter do SBT. A admiradora de Swift começou a reclamar do calor em tom de brincadeira: “Liga o ventilador, manda ligar o ar-condicionado, eu não aguento mais. Faz alguma coisa”.

O repórter que estava de camisa social de mangas longas então disse: “E imagina eu, que estou trabalhando”. A resposta da fã surpreendeu a todos: “E eu estou desempregada, é pior”. A resposta da “swiftie” gerou gargalhadas do repórter, de fãs na fila e até das apresentadoras que estavam no estúdio acompanhando a matéria.

Mas esta não é a primeira entrevista ao vivo sobre o show de Taylor que viraliza e gera gargalhadas nas redes sociais. Ainda nessa semana, quando alguns fãs puderam retirar seus pacotes VIP para o evento, uma fã deu uma entrevista para a Band.

Os pacotes VIP, que além de darem acesso antecipados ao local do show, tinham itens exclusivos como ecobag, pins e posters da cantora e custavam entre R$ 1.250 e R$ 2.250. A admiradora entrevistada pela emissora estava levando duas caixas do pacote VIP.

“Sou estudante”, disse para a repórter. A jornalista então perguntou: “Seu primeiro show da Taylor. Como está sua expectativa?”. E a fã surpreendeu com a resposta que viralizou: “Estou muito animada. Estou muito feliz e muito pobre também”.

to morrendo de rir com essa diva aqui pic.twitter.com/2mlvE3iLoN — ana THE ERAS 19.11 (@speakcrf) November 17, 2023

Fã de Taylor Swift em entrevista para a Band sobre a #TheErasTour:



"Tô muito animada, tô muito feliz e muito pobre também".pic.twitter.com/4otB05t1nX — PAN (@forumpandlr) November 15, 2023

Homenagem especial!

E a chegada de Taylor Swift ao Brasil contou com uma homenagem especial dos fãs. Durante toda a semana que antecedeu a chegada da cantora, seus admiradores brasileiros se mobilizaram para deixar uma mensagem para a dona do álbum “Midnights” em um dos pontos turísticos mais famosos do mundo, o Cristo Redentor.

Na noite desta quinta-feira, 16, a iniciativa dos fãs deu certo. Foi projetada no Cristo uma arte inspirada na camiseta usada por Taylor no clipe da canção “You Belong With Me” com o nome de todos os estados brasileiros e a frase “Bem-vinda ao Brasil”.