Ex-BBB Gabi Martins curte show do ex-namorado, Tierry, com look justinho

Ex-BBB Gabi Martins aposta em vestido curtinho e sexy para festa em São Paulo com participação do ex-namorado, Tierry

CARAS Digital Publicado em 14/07/2022, às 08h58

A ex-BBB Gabi Martins (25) foi vista em show do ex-namorado, Tierry (33), em festa em São Paulo na noite de quarta-feira, 13.

Acompanhada da mãe, a loira marcou presença no lançamento da festa de peão de Barretos no Villa Country, na capital paulista, e foi flagrada assistindo à participação do cantor no evento.

Para a ocasião, a cantora optou por um look sexy bem justinho. Com os cabelos soltos, Gabi posou usando vestido metalizado de uma manga só, coladinho ao corpo, e ostentou suas curvas ao completar o visual com bota.

A festa ainda contou com atrações como Clayton e Romario, Lauana Prado, Guilherme e Benuto, Maria Cecília e Rodolfo, entre outros. Tierry, que tem sido apontado como affair de sua professora de dança na Dança dos Famosos 2022, Carla Bruno, subiu ao palco no show da dupla Guilherme e Benuto.

Ex-BBB Gabi Martins rebate críticas nas redes sociais

Recentemente, Gabi Martins usou suas redes sociais para fazer um desabafo. A ex-BBB reclamou das críticas sobre sua vida pessoal e pediu respeito aos seguidores. Solteira, a loira disse que as pessoas se incomodam até com quem ela se relaciona e garantiu que está feliz. “Tem gente que quer controlar tudo que você faz, quem você fica ou não, até quem eu levo na viagem. Vão cuidar da vida de vocês, eu fico indignada! Estou trabalhando, fazendo minhas coisas, aproveitando minha vida, ficando com quem eu quero… respeitem isso”, iniciou a famosa.

"Até a música que eu escrevo. Gente, eu canto sofrência desde meus 14 anos, independente de qualquer pessoa que eu tenha me relacionado. Aprendam a separar isso. Estou feliz, estou leve e vivendo o melhor momento da minha vida. Não vão ser vocês que vão atrapalhar isso", disparou ainda.

Confira as fotos de Gabi Martins em show do ex-namorado, Tierry:

Fotos: Leo Franco / AgNews