Gabi Martins se irrita com críticas e pede respeito: ''Vão cuidar da vida de vocês''

Cantora e ex-BBB Gabi Martins reclama de cobrança por parte dos fãs e rebate críticas nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 12/07/2022, às 10h55

A cantora Gabi Martins (25) usou suas redes sociais para fazer um desabafo sobre cobranças que tem recebido.

Em sua conta no Twitter, na segunda-feira, 11, a ex-BBB reclamou das críticas sobre sua vida pessoal e pediu respeito aos seguidores. Solteira desde o fim do namoro com o cantor Tierry (32), a loira disse que as pessoas se incomodam até com quem ela se relaciona e garantiu que está feliz.

“Tem gente que quer controlar tudo que você faz, quem você fica ou não, até quem eu levo na viagem. Vão cuidar da vida de vocês, eu fico indignada! Estou trabalhando, fazendo minhas coisas, aproveitando minha vida, ficando com quem eu quero… respeitem isso”, iniciou a famosa.

"Até a música que eu escrevo. Gente, eu canto sofrência desde meus 14 anos, independente de qualquer pessoa que eu tenha me relacionado. Aprendam a separar isso. Estou feliz, estou leve e vivendo o melhor momento da minha vida. Não vão ser vocês que vão atrapalhar isso", disparou ainda.

Ao finalizar, Gabi saiu em defesa dos amigos Viih Tube (21) e Eliezer (32), que têm sido criticados pelo affair. “Deixem a Viih Tube e o Eliezer serem felizes em paz, meu Deus, povo chato, viu”, disse ela.

Gabi Martins aposta em look fashionista em viagem

Gabi Martins está curtindo o frio em Campos do Jordão a convite da CARAS Brasil! A loira é uma das convidadas da casa CARAS Inverno. Para a noite de segunda-feira, 11, a sertaneja apostou em um look em tons terrosos, com vestido e bota combinando cores. "Cheguei Campos do Jordão. Obrigada @carasbrasil pelo convite", agradeceu a loira.

Confira as publicações de Gabi Martins no Twitter:

Tem gente que quer controlar tudo que vc faz, quem vc fica ou não, até quem eu levo na viagem. Vão cuidar da vida de vocês , eu fico indignada , tô trabalhando , fazendo minhas coisas, aproveitando minha vida, ficando com quem eu quero… respeitem isso. — Gabi Martins - ASSISTA RECAIDINHA (@gabimartins) July 11, 2022

Até a música que eu escrevo . Gente eu canto sofrencia desde meus 14 anos , independente de qualquer pessoa que eu tenha me relacionado. Aprendam a separar isso. Tô feliz , tô leve e vivendo o melhor momento da minha vida. Não vão ser vocês que vão atrapalhar isso. — Gabi Martins - ASSISTA RECAIDINHA (@gabimartins) July 11, 2022