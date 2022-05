Enterro do cantor Aleksandro é marcado pelo cortejo dos ônibus de sertanejos

Artistas enviam ônibus para cortejo na despedida do cantor Aleksandro, que faleceu em um acidente no final de semana

O corpo do cantor Luiz Aleksandro Talhari Correia, o Aleksandro da dupla com Conrado, foi enterrado na manhã desta segunda-feira, 9, no Cemitério e Crematório Parque das Allamandas, em Londrina, Paraná. A despedida contou com a presença de amigos e familiares, e também com uma homenagem dos colegas de profisão.

Vários cantores e duplas sertanejas enviaram seus ônibus oficiais para um cortejo pelas ruas da cidade em homenagem ao colega que partiu. O cantor Gabriel, da dupla com Antony, mostrou um vídeo do cortejo e falou sobre o momento. “Linda homenagem ao nosso querido Aleksandro e a todos que perderam a vida neste trágico acidente. Que Deus conceda o descanso eterno”, escreveu no Instagram.

O acidente com o ônibus da dupla Conrado e Aleksandro

Aleksandro faleceu aos 34 anos de idade em um acidente de ônibus na manhã de sábado, 7, na Rodovia Régis Bittencourt, na altura de Miracatu, no interior de São Paulo. Ele e mais cinco pessoas que estavam no veículo não resistiram e faleceram no local.

"A Singular Produções Artísticas informa com pesar o falecimento de seis vítimas envolvendo o ônibus da dupla Conrado & Aleksandro, na Rodovia Régis Bittencourt próximo a cidade de Miracatu (SP), na manhã deste sábado, 07 de maio. Entre as vítimas fatais está o cantor Luiz Aleksandro Talhari Correia, 34 anos. Ainda não há a informação do nome dos outros cinco mortos. Conrado teve ferimentos leves e está hospitalizado junto com os outros 11 membros da equipe, que também ainda não tiveram os nomes divulgados. O ônibus da dupal Conrado & Aleksandro saiu de Tijucas do Sul (PR), onde a dupla fez um show na noite de sexta-feira (6), e tinha como destino a cidade de São Pedro (SP), onde Conrado & Aleksandro fariam um show neste sábado", informou a equipe deles.

O parceiro de dupla dele, João Vitor, o Conrado, está internado na UTI de um hospital da região após passar por uma cirurgia.