Música / Recuperação

Namorada do cantor Conrado, da dupla com Aleksandro, pede orações

Cantor Conrado, da dupla com Aleksandro, está internado após sofrer um acidente de ônibus no final de semana e a namorada dele disse: 'Peço orações e todas as energias positivas'

CARAS Digital Publicado em 09/05/2022, às 13h27