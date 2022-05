Aleksandro, da dupla com Conrado, morre em acidente de ônibus

O acidente envolvendo o ônibus da dupla Conrado e Aleksandro aconteceu na rodovia Régis Bittencourt

CARAS Digital Publicado em 07/05/2022, às 14h24

Notícia triste!

O cantor Aleksandro, da dupla com Conrado, morreu na manhã deste sábado, 7, após sofrer um acidente de ônibus na rodovia Régis Bittencourt, sentindo Paraná.

Segundo a Record TV, a Polícia Rodoviária informou que a pista foi bloqueada para o atendimento as vítimas. O acidente aconteceu no km 402 da pista norte da BR-116 e o veículo pertence à dupla, que estava no interior do ônibus.

O Corpo de Bombeiro informou que havia 19 pessoas no veículo, e pelo menos seis teriam morrido após o tombamento. Até o momento, oito vítimas já foram socorridas e outras cinco foram resgatadas das ferragens. "Infelizmente, é um acidente gravíssimo que estamos trabalhando no resgate", disse Marcos Palumbo, porta voz do Corpo de Bombeiros.