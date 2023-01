Mãe de Luisa Sonza ostenta corpão de biquíni: "Toda conservada"

Cinquentona, mãe da Luísa Sonza ostenta corpão sequinho em registro só de biquíni à beira do mar

Na manhã desta quinta-feira, 5, a influenciadora Eliane Gerloff (51), que é mãe de Luisa Sonza (24), causou surpresa entre os seus seguidores ao colocar o corpão para jogo em um registro só de biquíni no Instagram. A blogueira contou que a foto foi feita durante um passeio à Praia da Pipa, em Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte.

"Só gratidão por tudo", escreveu ela na legenda da publicação. Ela posou só com uma roupa de banho verde enquanto se divertia na praia na praia com a familia. Em outro post, ela compartilhou um clique com a sua filha mais nova, Sofia Gerloff Sonza (9).

Ao verem a postagem, os fãs reagiram com elogios. “Mulher espetacular”, elogiou um fã. “Você está maravilhosa”, concordou outra. “Tá linda e com corpão”, escreveu mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliane Gerloff (@elianegerloff)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliane Gerloff (@elianegerloff)

No final do ano passado, a influenciadora já tinha chocado os seguidores ao posar em uma varanda com uma vista incrível no Rio de Janeiro. Em uma outra postagem mais antiga, Eliane contou que está “vivendo o seu melhor momento”.

Na plataforma, ela compartilhou uma foto feita há 22 anos, e ressaltou o fato de que “é possível evoluir” com a idade: “A gente é extremamente condicionado a pensar que na maioria das vezes não podemos evoluir, mudar, ou procurar algo na vida que nos faça melhor. A mudança é parte de um processo muitas vezes doloroso, mas que faz parte das escolhas da vida”, começou.

Ela acrescentou: “Esta foto é de 22 anos atrás, mostra visivelmente a mudança física, além dela temos a mudança mental, espiritual e psicológica, que só quem convive e vive de perto”, continuou.