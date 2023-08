Elas cresceram! Filhas gêmeas de Ivete Sangalo aparecem enormes em fotos com o pai

Marido de Ivete Sangalo, Daniel Cady abre álbum de fotos com os filhos e as gêmeas roubam a cena em rara aparição

As filhas gêmeas de Ivete Sangalo e Daniel Cady, Marina e Helena, de 5 anos, roubaram a cena em novas fotos com o pai coruja. No último final de semana, o nutricionista celebrou o Dia dos Pais com um álbum de fotos ao lado dos três filhos, as gêmeas e o filho mais velho, Marcelo, de 13 anos. Então, as meninas esbanjaram fofura ao mostrarem o quanto já cresceram.

Nas fotos, Marina e Helena esbanjaram sorrisos e beleza ao curtirem momentos de carinho com o pai na rotina familiar. Na legenda, ele comemorou a data especial. "O dia dos pais foi tão bom por aqui que só agora peguei no celular e lembrei de postar uma homenagem. Que sejamos cada vez mais presentes e disponíveis como pai e como filho. Te amo Pai!! Sigo por aqui seguindo o seu exemplo", disse ele.

Por sua vez, Ivete também mostrou um álbum de fotos do marido com os três filhos e falou sobre o Dia dos Pais. "Não tem papai mais amado nesse mundo. Eles se entendem. Daniel Cady, viva esse amor, você merece. Feliz dia dos pais", comentou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniel Cady (@danielcady)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo)

Ivete Sangalo revela frase marcante do filho

A cantora Ivete Sangalo abriu o coração e contou detalhes de um momento difícil que viveu ao lado do filho, Marcelo Sangalo. Em uma entrevista, a estrela disse que ainda na infância, o herdeiro a surpreendeu com uma declaração forte.

"Um dia, ele me disse: 'Mãe, queria lhe contar uma coisa'. Eu tinha, assim, um mês de parida. Ainda estava aquela coisa dos pontos e tal... E ele falou: 'Eu amo mais o meu pai do que você'. Aí eu falei: 'É, meu filho? Tudo bem'. Aquelas mães-cabeça que leem livro, sabe?'", começou ela em conversa com o podcast sobre maternidade, Mil e uma Tretas, de Thaila Ayala, Julia Faria e Rachel Maia.

Embora tenha parecido forte, a cantora pediu ajuda para um profissional. "Ele tinha 8 anos e meio. Ele desceu para ir ao mar com o pai. Liguei para a minha terapeuta e 'buáa"'. E ela falou: 'Não. Não deixe seu filho falar isso para você, não. Ele pode até sentir, mas não pode falar isso para você, não'", disse.

Foi então que Ivete Sangalo procurou o filho e explicou que o que ele fez foi grave. "Nunca mais diga para a sua mãe isso. Porque eu sofri muito. Você nunca mais diga isso para a mamãe. Você pode até sentir, chama seu pai para dividir e não guarda só para você. Mas, pelo amor de Deus, não faça mais isso com mamãe. Porque eu fui ao inferno e voltei", disse.