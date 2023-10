É para o Dado Dolabella? Wanessa Camargo explica significado de nova música

Wanessa Camargo lança nova música e dá indícios de que pode ter sido escrita para seu atual namorado, Dado Dolabella

A cantora Wanessa Camargo está com uma nova música em sua carreira! Nesta semana, ela anunciou o lançamento da canção Lua Cheia, que fala sobre reencontrar o amor. Com isso, a canção logo despertou os radares dos fãs com a suspeita de que teria sido escrita para o atual namorado dela, o ator Dado Dolabella. Porém, ela ainda não confirmou quem foi a sua inspiração para a música.

Nas redes sociais, Wanessa divulgou um vídeo explicando o significado da canção. Ela não citou o nome de Dado, mas contou que a música representa o sentimento de quando você reencontra alguém e percebe que ainda tem sentimentos por ela.

"Sabe quando você encontra alguém na rua que não encontrava há muito tempo e seu coração vai para a lua e você se sente presa na teia da pessoa? Alguém que mexia com você no passado, que não via há muito tempo e teve um encontro casual na rua ou em algum lugar, que achou que não sentia mais nada, mas o coração bate, sai do corpo, a alma também sai. Mas, ao mesmo tempo, você fala: ‘Meu Deus, faz muito sentido’”, disse ela.

E completou: "Como se estivesse entrando em um paraíso, em um lugar de conexão surreal, contato com o amor mais lindo. Era isso que eu estava buscando! […] É um refrão que fala do desejo mesmo, da parte carnal, de como a conexão física é mais forte. é muito sedutor, o meu olhar não saia dos seus olhos, coração quase saindo do peito, e choveu no mar, é como se o mar estivesse sem chuva”.

Por fim, a cantora disse: "Quanto que um amor, uma paixão verdadeira, faz com que a gente se sinta tão plena e livre. A vida reacende e te faz flutuar mesmo. Uma das melhores coisas da vida é você estar apaixonada e vivendo um grande amor, é uma das experiências mais mágicas da existência”.

Wanessa Camargo nega rumores de crise

A cantora Wanessa Camargo abriu o jogo sobre como anda o seu namoro com o ator Dado Dolabella após ser alvo de rumores. Nesta semana, o colunista Leo Dias chegou a afirmar que os dois teriam tido uma briga em casa e ela teria expulsado do rapaz de casa. Porém, ela afirmou que os dois estão bem.

Nos bastidores do programa Melhor da Noite, da Band, a artista contou que foi alvo de fofocas. “Estou bem, estou feliz. Eu e Dado estamos juntos, construindo a nossa história mesmo que outras pessoas não queiram. É um relacionamento e as pessoas fofocam sem saber nada”, disparou.

Pouco depois, Wanessa Camargo e Dado Dolabella apareceram trocando carinhos na cama em uma aparição nas redes sociais. Nas imagens, ela surgiu deitada abraçadinha com o amado enquanto eles aproveitavam a noite juntos."Meu ninho", escreveu Wanessa Camargo ao compartilhar o vídeo curtindo os braços do companheiro.