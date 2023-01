Dois anos após perder o pai, Luiza Possi desabafa sobre o luto e faz homenagem emocionante

Luiza Possi preparou uma homenagem emocionante para o pai, Líber Gadelha, que faleceu em decorrência da Covid-19

Luiza Possi (38) perdeu seu pai, Líber Gadelha (1957 – 2021), para a Covid-19, no dia 30 de janeiro de 2021. Dois anos após o falecimento do guitarrista e produtor musical, Luiza preparou uma homenagem emocionante para o pai em seu DVD de 20 anos de carreira, e abriu seu coração sobre o processo de luto e suas memórias com o pai em exclusividade para a CARAS.

Durante o show da gravação, Luiza declarou que foi muito difícil celebrar o aniversário de sua trajetória musical sem a presença do pai, que foi seu primeiro fã. A cantora também evidenciou que, após perdê-lo para o vírus, é um grande privilégio poder voltar a cantar para o público. E em seguida, deu início a homenagem a Líber com um cover da música “I Will Always Love You”, de Whitney Houston.

Em conversa com a CARAS, Luiza detalhou a escolha da canção, que tem um significado especial: “Era uma das músicas que a gente cantava na minha turnê em que ele foi produtor ‘Piano e Voz’, então eu lembro dele muito emocionado cada vez que essa música acontecia.” e complementou: “Além dela falar sobre essa mensagem de que ‘eu vou amar você pra sempre, agora eu não sou o que você precisa e eu espero que a vida te dê tudo o que você quer, e acima de tudo alegria’, e é isso que eu espero que ele esteja tendo, onde quer que ele esteja.”, disse emocionada.

A cantora ainda desabafou sobre a saudade: “Eu sinto muita falta do meu pai, não só porque ele era meu pai, mas porque ele era meu melhor amigo” e explicou que encontrou no pai, a força para seguir em meio ao luto: "Dói demais, incrivelmente doloroso, eu tento me comunicar com a alma dele da maneira que eu posso e rezando por ele e sempre tenho a voz dele e o jeito que ele falava, como um guia”, comentou sobre sua espiritualidade.

A filha de Líber desabafou ainda sobre a Covid-19. “Tínhamos um trato de se falar todos os dias da pandemia. Ele dizia que não queria que a pandemia acabasse, pra gente não parar de se falar e de fato para ele a pandemia não acabou, e a gente se falou todos os dias até o final”, e continuou: “É muito triste perder alguém que a gente ama, mas perder alguém pra covid, é triste demais, porque são pessoas que hoje, poderiam sobreviver, então é realmente o destino se apresentando de uma forma muito cruel.", finalizou com pesar.

Luiza Possi revela que 2ª gestação ajudou no luto do pai

Luiza Possi se preparava para a chegada de Matteo, seu segundo filho com o diretor de TV, Cris Gomes, quando revelou detalhes da gestação e de seu processo de luto após perder o pai, com exclusividade para a Caras.

Luiza, que também é mãe do pequeno Lucca, falou que a chegada do caçula ajudou a ressignificar o luto: “Estava deprimida, bem triste mesmo, muito mal, mas Matteo me tirou desse estado. É muito forte. Não tem como você permanecer mal com uma vida vibrando dentro de você”, contou.