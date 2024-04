Dinho Ouro Preto exibe fotos raras do seu filho, Afonso

O cantor Dinho Ouro Preto comemora o aniversário do filho com post especial nas redes sociais e relembra fotos inéditas do rapaz

O cantor Dinho Ouro Preto, vocalista da banda Capital Inicial, encantou seus seguidores ao mostrar fotos raras do seu filho, Afonso. O pai coruja abriu um álbum de fotos do herdeiro no Instagram para celebrar o aniversário do rapaz.

"Hoje é aniversário do meu amando filho, afonso. Um presente dos deuses pra nossa famila. Não há ninguém no mundo como ele. Ao seu lado me sinto tranquilo e cheio de esperança. Ele tem todas as virtudes imagináveis. É determinado e independente. É engraçado e inteligente. O amor que eu sinto por ele é infinito e eu sinto orgulho de ser seu pai. Feliz aniversário, filhão…", disse ele na legenda.

Vale lembrar que Dinho também é pai de Giulia e de Isabel. As duas estudaram no exterior. Os três filhos do artista são frutos do casamento dele com Maria Cattaneo.

View this post on Instagram A post shared by Dinho Ouro Preto (@dinhoouropreto)

Fotos raras dos filhos de Michael Jackson

Os três filhos do cantor Michael Jackson fizeram uma rara aparição juntos em um evento. Discretos ao longo da vida, Prince, de 27 anos, Paris, de 25 anos, e Bigi, de 22 anos, marcaram presença no tapete vermelho do espetáculo MJ: The Musical, que está em cartaz em um teatro de Londres, Inglaterra.

Eles atraíram os olhares no evento. Prince surgiu estiloso com um terno preto clássico e deu um toque de estilo com a camisa em tom de vinho. Por sua vez, Bigi apostou no tradicional preto e branco. Enquanto isso, Paris apareceu com um vestido longo com saia plissada e decote estiloso.

Vale lembrar que o pai deles faleceu em 25 de junho de 2009, aos 50 anos de idade.