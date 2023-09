Depois de traição, Luísa Sonza responde se vai continuar cantando 'Chico', dedicada ao ex-namorado

Luísa Sonza anunciou o fim do namoro com Chico Moedas durante o Mais Você, no último dia 20

Com o término do relacionamento de Luísa Sonza e Chico Moedas, muitos fãs se perguntaram: será que ela vai continuar cantando “Chico” nos shows da turnê? Ao que tudo indica, a loira não pretende tirar a música de seu repertório, mesmo após depois de expor traição da parte do influencer ao vivo no Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga.

Em entrevista ao Jornal Zero Hora, a loira foi questionada sobre como ficaria a apresentação da faixa, que compôs para o ex-namorado, após o fim do relacionamento. E, apesar do término não ter acontecido de forma tranquila, Luísa pretende deixar a música na lista dos shows. “É sobre a arte. Sobre a música. Sobre o amor que existe em mim. Por isso que estou aqui”, explicou.

Durante a conversa, a artista também explicou sobre o processo criativo e o significado por trás das canções do álbum “Escândalo Íntimo“, lançado no último mês.

“O álbum é uma viagem ao meu subconsciente, em que aparecem medos, angústias, lembranças… O processo de construção desse disco acabou sendo uma forma de colocar tudo isso para fora e reafirmar para mim mesma a minha força e as minhas fragilidades”, disse ela.

A música 'Chico' se tornou um hit desde quando foi lançada e acabou se tornando a música mais ouvida de Luísa Sonza em plataforma digital. A canção chegou ao topo do ranking global no começo de setembro. A canção ainda é mais ouvida da cantora gaúcha na plataforma digital, são mais de 25 milhões de reproduções, ficando atrás de ‘Penhasco2’, que também faz parte de seu novo álbum ‘Escândalo Íntimo’.

A canção é um grande apanhado das coisas favoritas do influencer, incluindo sua cidade natal, o Rio de Janeiro e lugares que ele frequenta como o Bar da Cachaça: “Chico, se tu me quiseres / Sou dessas mulheres de se apaixonar/Pode fazer a sua fumaça /O Bar da Cachaça vai ser nosso lar”

Luísa Sonza faz aparição impactante em festa

Luísa Sonza apareceu arrasadora no aniversário da cantora Marina Senna. Nesta terça-feira, 26, a loira esbanjou suas curvas esculturais com ousadia no local e chamou a atenção. Com os cabelos soltos e uma maquiagem leve, a artista se destacou com a escolha de um vestido preto nada básico e discreto. Usando a peça toda transparente, Luísa Sonza fez poses e revelou seu corpaço poderoso.