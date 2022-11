De look todo preto, Simone Mendes faz primeiro show solo e ganha presente inusitado

Após fim da dupla com a irmã, Simaria, cantora Simone Mendes faz primeiro show solo em São Paulo e usa o presente que ganhou de fã

CARAS Digital Publicado em 02/11/2022, às 09h08

A cantora Simone Mendes (38) fez o show de estreia de sua turnê solo na noite de terça-feira, 01, após o fim da dupla sertaneja com a irmã, Simaria (40)!

Agora em carreira solo, a sertaneja animou os fãs no Centro de Tradições Nordestinas, o CTN, no Bairro do Limão, na capital de São Paulo.

Durante a apresentação, a famosa ganhou um presente inusitado de fã, um pijama com os rostos de seus filhos, Henry, de 8 anos, e Zaya, de um aninho, do casamento com Kaká Diniz, e fez questão de vestir a peça no palco, divertindo os presentes no local.

Para a ocasião, Simone surgiu toda produzida e escolheu um look fashionista todo preto, com detalhes com cintos e amarrações. "Tô pronta pra vocês São Paulo", disse ela ao legendar o post, agradecendo ao stylist pelo look.

Confira as fotos de Simone Mendes no primeiro show solo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simone Mendes (@simonemendes)

Fotos: Marcelo Sá Barretto/Ag News

Simone gasta R$ 6 mil em óculos de grife e reclama: ''Trem feio''

Recentemente, Simone Mendes apareceu usando um óculos de sol da marca de grife Gucci e opinou sobre o acessório fashion e de luxo, nas redes sociais. O modelo da coleção L'Aveugle Par Amour chega a custar até R$ 6 mil. No entanto, o item não agradou a cantora. "Moçada, olha que óculos cintilante. Essa coleção, quando saiu, vou te falar. Todo mundo queria esse óculos aqui, não era? Mas agora, dando uma analisada nele, ô trem feio. Pelo amor de Deus. Botei aqui na cara, mas já vou tirar", declarou. O óculos usado por Simone foi lançado pela Gucci em 2017 e não há disponibilidade em estoque atualmente. "Sei lá, achei muito envolvente... envolvente não! Cheio de informação, isso que eu quis dizer a vocês", explicou a cantora.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!