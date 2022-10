Simone Mendes gasta R$ 6 mil em óculos de sol da Gucci e reclama: "Trem Feio"

Simone Mendes compra óculos de sol da Gucci por R$ 6 mil e reclama: ‘Trem feio’

CARAS Digital Publicado em 28/10/2022, às 09h00

A cantora Simone Mendes (38), ex-dupla sertaneja de sua irmã, Simaria (40), apareceu usando um óculos de sol da marca de grife Gucci, na manhã desta quinta-feira, 27, e opinou sobre o acessório fashion e de luxo, nas redes sociais. O modelo da coleção L'Aveugle Par Amour chega a custar até R$ 6 mil.

No entanto, o item não agradou a cantora. "Moçada, olha que óculos cintilante. Essa coleção, quando saiu, vou te falar. Todo mundo queria esse óculos aqui, não era? Mas agora, dando uma analisada nele, ô trem feio. Pelo amor de Deus. Botei aqui na cara, mas já vou tirar", declarou por meio de stories em seu perfil no Instagram.

O óculos usado por Simone foi lançado pela Gucci em 2017 e não há disponibilidade em estoque atualmente. "Sei lá, achei muito envolvente... envolvente não! Cheio de informação, isso que eu quis dizer a vocês", explicou a cantora. Ela ainda contou que saiu para tomar sol perto de casa porque, mesmo com o calor da rua, o interior da residência continua frio.

Simone reage ao descobrir perfil fake que enganou um homem

Simone Mendes ficou surpresa ao se deparar com a notícia de que um perfil fake nas redes sociais enganou um homem e fingiu ser ela, para ele, que se dizia apaixonado e até se separou da esposa com o intuito de ficar supostamente com a cantora. Porém, tudo não passou de uma armação.

Em vídeos nos stories do Instagram, ela contou o que achou de toda essa história. "Estava vendo as matérias do caso de um homem que deixou a mulher dele, casamento de 13 anos, por conta de um Instagram fake se passando por mim. O perfil dizia que eu ia me separar em dezembro para ficar com esse rapaz. Me evite, me ignore, me economize", disse ela.