Confirmando rumores, Luísa Sonza anuncia parceria com artista internacional

A cantora Luísa Sonza anunciou que a canção “Penhasco2” contará com a participação de uma artista internacional e confirmou suspeitas de fãs

Nesta terça-feira, 29, Luísa Sonza irá lançar seu novo álbum intitulado “Escândalo Íntimo”. O lançamento já possui dois singles: “Campo de Morango” e “Principalmente Me Sinto Arrasada”. A cantora está divulgando o nome das outras faixas em preparação para o disco que será lançado às 21h.

Em um desses anúncios em suas redes sociais, Luísa confirmou uma especulação dos fãs. Há algum tempo, fãs especulam que ela teria uma canção em parceria com Demi Lovato. E, de fato, nesta terça a artista anunciou que a faixa “Penhasco 2” contará com a cantora americana.

Vale lembrar que o último álbum de Luísa, “Doce 22”, abrigou o hit “Penhasco”, uma canção sobre término e que muitos especulam ser sobre o casamento da cantora com o humorista Whindersson Nunes. O comediante até já brincou recentemente com sua “participação” na música.

A continuação da canção que estará em “Escândalo Íntimo” ganhou imagens misteriosas compartilhadas no Instagram de Luísa. Entre as fotos e vídeos estavam uma fogueira, Luísa agachada chorando e outra foto sua em frente a um lago. A cantora também recuperou um tweet de 2019 em que disse: “Eu amo a Demi Lovato”.

A especulação que Luísa e Demi iriam colaborar não é recente. No início deste mês, os fãs de Luísa entraram em polvorosa quando Demi passou a seguir a cantora brasileira nas redes sociais. Após isso, os “sonzers” começaram a questionar Luísa sobre essa suposta parceria.

Em sua participação no podcast “PodDelas”, as apresentadoras Boo Unzueta e Tata Estaniecki disseram para Luísa, que estava acompanhada do namorado Chico Moedas, que os espectadores estavam perguntando sobre Demi. “Infelizmente não vou falar”, apenas disse a cantora.

Ainda divulgando “Penhasco 2” e o novo álbum, em seu Twitter, Luísa ainda publicou um antigo tweet de 2017 em que elogiava Lovato. “Vocês já escutaram Stone Cold da Demi Lovato?”, escreveu na época sobre o hit do álbum “Confident” de Demi. Vale lembrar que Luísa e Demi se apresentarão no mesmo dia em um festival de música em São Paulo que acontece na primeira semana de setembro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUÍSA SONZA (@luisasonza)

Mudanças!

E a carreira de Demi Lovato sofreu algumas mudanças recentemente. A cantora lançará em setembro o álbum “Revamped”, disco em que revisitará seus principais hits em versão rock. Mas, a principal mudança foi que Demi rompeu seu contrato com o empresário Scooter Braum.

Apesar o fim dos contratos não ter motivo aparente, fontes disseram a Billboard que o fim da parceria entre Scooter e Demi se deu porque a cantora está em uma nova fase de sua carreira, voltada mais para o rock.