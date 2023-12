Claudia Leitte é acusada de copiar cantora e equipe se manifesta: 'Diferentes'

Equipe de Claudia Leitte quebra o silêncio e se pronuncia sobre acusações de plágio em sua nova música 'Liquitiqui'; entenda o que aconteceu

Claudia Leitte se viu no centro de uma nova polêmica ao lançar sua música 'Liquitiqui'. Internautas apontaram semelhanças com 'Lilith', de Bea Duarte, resultando em acusações de plágio nas redes sociais. Nesta sexta-feira, 08, a equipe da cantora decidiu quebrar o silêncio para negar as acusações de que a música seria uma cópia.

Através das redes sociais, a equipe da assessoria de imprensa da cantora se pronunciou por meio de uma nota oficial para esclarecer os boatos de um suposto plágio: “A canção Liquitiqui possui construção melódica e composição absolutamente diferentes, o que não justifica a acusação infundada de plágio”, iniciaram a declaração.

“Lamentamos que notícias sejam pautadas em cima de julgamentos e acusações irresponsáveis na web”, a assessoria da artista finalizou a declaração. Vale mencionar que, na verdade, a música é um remix de canção do artista caribenho Kes, e a cantora brasileira apenas contribui dando voz a alguns versos em português.

Bea Duarte, dona da canção semelhante, se manifestou sobre a suposta imitação em suas redes sociais: “Acalmem-se fãs da milk, também não precisam me atacar só porque existem sim semelhanças. Eu nem sei como absorver essas informações ainda, só to falando sobre porque na rede do lado virou um campo de guerra”, disse a artista, que comparou as músicas em um vídeo:

A cantora independente Bea Duarte fez um vídeo ouvindo "LIQUITIQUI", de Cláudia Leitte, e o seu próprio single "Lilith", após internautas perceberem semelhanças entre as duas faixas.pic.twitter.com/A3pfDfcG8s — PAN (@forumpandlr) December 7, 2023

Vale mencionar que recentemente, outra artista enfrentou uma situação similar. A cantora Juliette também lidou com seis acusações de suposto plágio, envolvendo o trabalho de artistas como Pabllo Vittar, Ana Vitória, Milton Nascimento, Manu Gavassi, Emicida e Iza. Em um desses casos, ela chegou a se manifestar diante do conflito.

“Peço desculpas e lamento profundamente as consequências deste ocorrido. Estejam certos de que tomaremos providências e aumentaremos, ainda mais, o nosso cuidado sobre propriedade intelectual e diversidade em futuros trabalhos artísticos e comerciais”, Juliette lamentou uma das acusações de plágio envolvendo um projeto comercial, que foi retirado do ar.

Claudia Leitte revelou inspiração para nova música:

Em entrevista à CARAS Brasil, durante coletiva de imprensa realizada no começo do mês passado, Claudia Leitte revelou inspiração em 'Gabriela', obra de Jorge Amado, para o clipe de sua nova música, 'Liquitiqui': “Uma sensualidade natural da mulher brasileira brejeira", ela contou sobre o lançamento do vídeo.

Durante a coletiva de imprensa, a cantora adiantou novidades para o Carnaval de 2024 e contou que seu trio elétrico vai virar uma carruagem durante a celebração: "Sonhei com o trio desse jeito"; disse a artista, que prometeu transformar sua farra do ano que vem nos parques da Disney; saiba mais sobre o Carnaval de Cláudia Leitte.