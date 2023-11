Claudia Leitte se inspira em Gabriela e promete transformar Carnaval na Disney

Em entrevista à CARAS Brasil, Claudia Leitte revelou inspiração em Gabriela, de Jorge Amado, para o clipe de nova música

Nos preparativos para o Carnaval de 2024, Claudia Leitte (43) já inaugurou o clima para o evento com muitas novidades. Em entrevista à CARAS Brasil, durante coletiva de imprensa realizada na tarde desta quinta-feira, 9, a cantora revelou inspiração em Gabriela, de Jorge Amado, para o clipe de nova música, além de prometer transformar Carnaval na Disney.

"Uma sensualidade natural da mulher brasileira brejeira", contou Claudia Leitte à CARAS Brasil sobre a inspiração para o clipe de Liquitiqui, nova música para o Carnaval de 2024. A cantora explicou que se inspirou em Jorge Amado e na obra Gabriela para o vídeo musical.

Com a estreia do clipe em dezembro, Claudia Leitte já vai deixar um gostinho para os fãs com o lançamento da canção à meia noite desta quinta-feira, 9. "Liquitiqui é o que eu queria ver, o que eu queria sentir", declarou sobre a nova música .

Durante a coletiva de imprensa, a cantora adiantou novidades para o Carnaval de 2024 e contou que seu trio elétrico vai virar uma carruagem durante a celebração: "Sonhei com o trio desse jeito". Para as reações dos fãs com a atração, Claudia Leitte entregou altas expectativas: "Ver que empenho muito para ver eles acreditarem. Vão sentir, vão saber e não vão esquecer. Essa experiência é unica".

"Piscou, já é fevereiro, o ano já acabou. Acaba o Carnaval e já entramos no próximo. Carnaval acontece todo ano. É nosso ano novo, então está tudo perto para a gente. Sou muito feliz fazendo o que faço, me divirto muito. Sinto que nasci para isso", refletiu Claudia Leitte.

Leia também: Fora da TV, Anderson Di Rizzi conta como comanda clínica e concilia atuação com rotina dos filhos

A cantora também ponderou sobre como lida com sua criança interior: "Preciso amadurecer. Eu sou feliz demais. Estou sempre disposta". Com uma carreira conectada ao mundo lúdico, Claudia Leitte prometeu transformar o Carnaval na Disney e ainda comentou sobre a presença do universo em seus looks: "Onde tem Disney, tem Minnie".

FOTOS: VAN CAMPOS/AGNEWS