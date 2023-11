Plágio? Confira seis vezes que Juliette foi acusada de copiar trabalhos de artistas

Cantora Juliette voltou a ser alvo de críticas após anunciar lançamento de parceria com Nattanzinho

A cantora Juliette voltou a ser alvo de comentários nas redes sociais por conta do lançamento da música Falta de Atenção, parceria com Nattanzinho. Isso porque algumas pessoas perceberam semelhanças da capa da música com um clipe da dupla Anavitória. Essa seria a sexta vez que a artista passa por algo do tipo.

A primeira vez que Juliette foi acusada de plágio aconteceu logo na divulgação de seu primeiro EP, em 2021. Na época, algumas pessoas apontaram que a capa do projeto era uma cópia do do single Indestrutível, de Pabllo Vittar.

As duas capas contavam com um efeito de prisma, que distorcia a imagem das artistas e replicava os rostos. As críticas foram tantas, que a equipe de Juliette rapidamente apagou a foto e apresentou uma nova versão da capa do projeto musical.

CÓPIA EM MÚSICAS

Além disso, algumas pessoas também passaram a perceber que os nomes das músicas da paraibana não tinha uma certa originalidade e repetia sucessos da banda brasileira Boogarins. Entre a suposta cópia estariam os nomes: Doce, Sei lá e Benzin.

CLIPES

O clipe da música Diferença Mara também foi alvo de comentários. Alguns internautas perceberam semelhanças na fotografia do vídeo com o clipe Maria Maria, de Milton Nascimento. Na produção, Juliette aparece sentada no chão e coberta de terra, assim como Sophie Charlotte que atuou no projeto do cantor.

O lançamento do clipe de Quase não namoro também foi criticado por algumas pessoas por contar com uma identidade visual muito parecida com projeto audiovisual Gracinha, assinado por Manu Gavassi, em 2021. A situação chegou a ser exposta pela própria artista, que ficou chateada.

O visualizer da canção Não sou de falar de amor, parceria com João Gomes, foi responsável por gerar uma série de ataques à Juliette. Isso porque algumas pessoas notaram que a produção poderia ter usado o clipe Batucada, de IZA, como uma suposta inspiração.