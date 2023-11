Equipe de Juliette defende a estrela após acusação: ‘São infundadas’

Equipe de Juliette Freire emite nota oficial após a cantora ser acusada de suposto plágio em novo lançamento da artista

A equipe da assessoria de imprensa da cantora e ex-BBB Juliette Freire se pronunciou por meio de uma nota oficial nas redes sociais para esclarecer os boatos de um suposto plágio no novo lançamento da estrela. Ela foi acusada de produzir uma foto semelhante com o trabalho de outros artistas. Porém, a equipe dela negou os boatos de plágio e informou qual foi a inspiração para o projeto.

“Em relação à capa do visualizer ‘Falta de Atenção’de Juliette feat Nattan, esclarecemos que a inspiração para o visual foi a obra ‘Rest Energy’ dos artistas Marina Abramovic e Ulay, criada em 1980, em Amsterdã - dos quais a cantora tem profunda admiração. Ressaltamos que as acusações de plágio são infundadas e estão sendo analisadas uma a uma pelo jurídico. O processo criativo buscou referenciar e homenagear a obra original sem reproduzi-la”, informaram.

Logo depois, a nota completou: “A imagem, que se tornou referência na cultura pop, também influenciou outros artistas mundo afora, incluindo Juliette, que incorporou esses elementos em sua expressão artística. A Bpmcom lamenta profundamente o ódio que se instaura nas redes sociais e o alastramento de informações que retroalimentam esse comportamento”.

Juliette rompeu com empresa de Anitta

A cantora Juliette Freire não faz mais parte da empresa Rodamoinho, que é a empresa da cantora Anitta. As duas firmaram a parceria após a morena vencer o BBB 21, da Globo, e ter lançado seu EP com músicas inéditas.

O rompimento foi anunciado na manhã desta segunda-feira, 13, por meio de um comunicado compartilhado no Instagram. “Informamos que após decisão tomada em comum acordo, a Rodamoinho não representará (a partir de 12/01/24) comercialmente e artisticamente a cantora Juliette. Agradecemos à artista, sócios e equipe toda confiança, respeito e amizade conquistada ao longo desta parceria. Equipe Rodamoinho”, escreveram.

Vale lembrar que Juliette e Anitta ficaram muito próximas após o Big Brother Brasil. A funkeira abrigou a ex-sister em sua mansão no Rio de Janeiro depois da vitória no reality show e a apoiou no início da vida de famosa. Inclusive, elas já curtiram férias juntas e mantém uma amizade duradoura.