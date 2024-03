Chrigor, ex-Exaltasamba, é internado às pressas

O cantor Chrigor, que é ex-vocalista do Exaltasamba, foi internado em um hospital e o diagnóstico foi revelado por sua equipe

O cantor Chrigor, que é ex-vocalista do grupo Exaltasamba, está internado em um hospital após passar mal. De acordo com a equipe dele, ele foi hospitalizado na quinta-feira, 7, e segue em recuperação.

O artista sofreu uma convulsão e foi diagnosticado com entupimento em uma das veias, informou a assessoria do projeto Samba 90 Graus, do qual ele participa. Nas redes sociais, a equipe dele informou que o artista deverá ter alta hospitalar em breve.

"O Chrigor teve um mal estar mas graças a Deus está se recuperando e realizando exames por precaução, provavelmente a alta será essa semana. Muito grato pelas mensagens de carinho. Daqui a pouco estaremos juntos. Deus abençoe, ótima semana", informaram.

Apresentador do MesaCast BBB fez cirurgia

O apresentador Vítor diCastro, que comanda o programa MesaCast BBB, do Grupo Globo, surpreendeu seus fãs ao contar que sofreu um acidente doméstico e precisou passar por cirurgia. O artista contou que sofreu uma queda na escada de sua casa e foi ao hospital.

Ele teve uma fratura no osso da mão e precisou colocar uma placa de titânio no local. Com isso, ele ficará alguns dias longe da atração sobre os bastidores do Big Brother Brasil 24 e de outros projetos em sua carreira.

"Esse é o Gessinho, meu amiguinho. Quinta-feira eu escorreguei na escada de casa e quebrei um osso da mão esquerda, do dedo anelar, e achei que ia ser algo simples… mas quando eu vi… tive que passar por cirurgia e botaram uma [placa] de titânio pra segurar o osso! Ainda bem que a anja @brudanna existe na minha vida há 20 anos, cuidou e cuida de cada passo meu (e tenta me fazer parar, um fato inédito na minha vida rs TE AMO)", disse ele.

E completou: "E agora vou ficar os próximos dias todos de molho em casa, então vcs não vão me ver no MesaCast BBB, no Pra Variar, no Deboche Astral, nem em nenhuma das mil coisas que eu faço da vida. Pra me assistir vai ter que chegar na minha casa mesmo e me ver o dia todo deitado de cueca. E é isso amigos. “A vida em seus métodos diz calma”. Tô triste, mas tô bem. Conto com as energias de vocês. Mas só as boas, por favor".