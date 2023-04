Chorão, do Charlie Brown Jr., completaria 53 anos; saiba cinco curiosidades do cantor

Morto aos 42 anos, em 2013, Chorão foi o vocalista do grupo Charlie Brown Jr. e tem uma legião de fãs até hoje

O cantor Alexandre Magno Abrão, mais conhecido por seu nome artístico Chorão, completaria 53 anos neste domingo, 9. Cantor, compositor, skatista, cineasta, roteirista, empresário e músico, ele foi o vocalista do grupo Charlie Brown Jr. e até hoje, mesmo quase 10 anos após sua morte, ele continua conquistando uma legião de fãs pelo Brasil.

Apesar das inúmeras histórias conhecidas do artista, e a relação de carinho que seus fãs nutrem até os dias de hoje, muitos brasileiros ainda não conhecem algumas curiosidades do cantor. Para homenagear Chorão , a CARAS Brasil separou cinco curiosidades da vida de Alexandre Magno, o marginal alado. Confira a seguir:

O artista sempre deixou claro seu amor pela cidade de Santos, no litoral paulista. No entanto, uma curiosidade é que ele nasceu em Tremembé, em São Paulo. Sua relação com a cidade mudou quando ele foi morar na baixada santista ainda na adolescência, após o divórcio de seus pais. O cantor era torcedor fanático do Santos Futebol Clube e costumava colocar o nome da cidade em suas músicas e composições.

Leia também:Sonia Abrão revela experiência sobrenatural no dia da morte de Chorão

Além disso, muitos não sabem que o artista é primo da jornalista e apresentadora Sônia Abrão. A história veio à tona após algumas homenagens da comunicadora para o cantor. "Tudo o que você fez foi tão bonito! Papo reto, protesto, afeto e rebeldia. Música, filho, skate e poesia. Vou te amar pra sempre, primo. Essa dor eu choro, mas não rimo. Dez anos, nunca será o fim. E eu sou da sua laia, sim", escreveu ela, em homenagem ao cantor.

DIAS DE LUTA, DIAS DE GLÓRIA

Mesmo com todo o sucesso da banda Charlie Brown Jr., muitos não sabem que a vida de Chorão nem sempre foi fácil. Além de lidar com a separação de seus pais e problemas com drogas, ele passou por perrengues e apuros para fazer o grupo musical acontecer. Ele passou fome, chegou a ser despejado de onde morava e vendeu até os móveis e eletrodomésticos do pai para arcar com as despesas e custos da banda.

Além de ser skatista e cantor, o artista também tinha uma faceta no mundo da direção. Chorão dirigiu diversos clipes do Charlie Brown Jr. e chegou a escrever um filme. Intitulado O Magnata (2007), o filme foi roteirizado por ele e conta a história de um astro do rock que vem de família rica, com traumas da infância devido ao casamento fracassado de seus pais, ele se envolve em situações perigosas que causam graves problemas para sua vida pessoal. O filme foi protagonizado por Paulo Vilhena.

Chorão também carrega uma fama de artista polêmico, além de talentoso. Ele tinha constantes brigas com os parceiros de banda, já se envolveu em um acidente de carro e chegou até a socar o cantor Marcelo Camelo, da banda Los Hermanos, em 2004. Em 2008, ele foi expulso de um voo de avião por se recusar a desligar o celular, e já brigou com uma jovem na plateia do programa Altas Horas, comandado por Serginho Groismann.